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Медицина Черниговской области меняется в лучшую сторону. В Козелец пришли новые технологии
- Сегодня, 15:30
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«Все для людей, ради людей» - с такими намерениями работает сегодня медицинское сообщество Козелецкого района Черниговской области и органы исполнительной власти. Об этом сообщается на официальном сайте управления зравоохранения Черниговской ОГА.
В подтверждение вышесказанного, пресс-служба управления, отчитывается о том, что в Козелецкая районная больница при содействии районной администрации и районного совета, получила долгожданное дорогостоящее оборудование.
Оборудование позволит расширить перечень оперативных вмешательств с применением новейших технологий.
А именно: теперь в гинекологическом и хирургическом отделениях оперативные вмешательства будут выполняться с помощью лапароскопии, что позволит сократить сроки лечения и период реабилитации больных.
Более того, в феврале в хирургическом отделении Козелецкого ЦРБ уже успешно проведены первые оперативные вмешательства по поводу калькулезного холецистита с использованием лапароскопического оборудования.
Также с помощью полученного современного аппарата радиоволновой терапии расширена возможность лечения больных с предонкопатологиею: заболеваниями кожи, заболеваниями шейки матки (эрозии, полипы, дисплазии, кондиломы), а новое диагностическое оборудование для лаборатории (мочевой анализатор, коагулометр) увеличат объем обследований и улучшат их качество.
Кроме того, в поликлиническое отделение приобретено устройство для фотохимической обработки рентгенопливкы и в дальнейшем запланировано приобретение флюорографического аппарата.
В подтверждение вышесказанного, пресс-служба управления, отчитывается о том, что в Козелецкая районная больница при содействии районной администрации и районного совета, получила долгожданное дорогостоящее оборудование.
Оборудование позволит расширить перечень оперативных вмешательств с применением новейших технологий.
А именно: теперь в гинекологическом и хирургическом отделениях оперативные вмешательства будут выполняться с помощью лапароскопии, что позволит сократить сроки лечения и период реабилитации больных.
Более того, в феврале в хирургическом отделении Козелецкого ЦРБ уже успешно проведены первые оперативные вмешательства по поводу калькулезного холецистита с использованием лапароскопического оборудования.
Также с помощью полученного современного аппарата радиоволновой терапии расширена возможность лечения больных с предонкопатологиею: заболеваниями кожи, заболеваниями шейки матки (эрозии, полипы, дисплазии, кондиломы), а новое диагностическое оборудование для лаборатории (мочевой анализатор, коагулометр) увеличат объем обследований и улучшат их качество.
Кроме того, в поликлиническое отделение приобретено устройство для фотохимической обработки рентгенопливкы и в дальнейшем запланировано приобретение флюорографического аппарата.
Источник: 0462.ua
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