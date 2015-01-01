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Медицина Черниговской области меняется в лучшую сторону. В Козелец пришли новые технологии

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 24
Медицина Черниговской области меняется в лучшую сторону. В Козелец пришли новые технологии«Все для людей, ради людей» - с такими намерениями работает сегодня медицинское сообщество Козелецкого района Черниговской области и органы исполнительной власти. Об этом сообщается на официальном сайте управления зравоохранения Черниговской ОГА.

В подтверждение вышесказанного, пресс-служба управления, отчитывается о том, что в Козелецкая районная больница при содействии районной администрации и районного совета, получила долгожданное дорогостоящее оборудование.

Оборудование позволит расширить перечень оперативных вмешательств с применением новейших технологий.

А именно: теперь в гинекологическом и хирургическом отделениях оперативные вмешательства будут выполняться с помощью лапароскопии, что позволит сократить сроки лечения и период реабилитации больных.

Более того, в феврале в хирургическом отделении Козелецкого ЦРБ уже успешно проведены первые оперативные вмешательства по поводу калькулезного холецистита с использованием лапароскопического оборудования.

Также с помощью полученного современного аппарата радиоволновой терапии расширена возможность лечения больных с предонкопатологиею: заболеваниями кожи, заболеваниями шейки матки (эрозии, полипы, дисплазии, кондиломы), а новое диагностическое оборудование для лаборатории (мочевой анализатор, коагулометр) увеличат объем обследований и улучшат их качество.

Кроме того, в поликлиническое отделение приобретено устройство для фотохимической обработки рентгенопливкы и в дальнейшем запланировано приобретение флюорографического аппарата.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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