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«Если боги упадут…» – разговор длиною в жизнь
- Сегодня, 16:07
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В марте Черниговский драматический театр представит зрителям новый спектакль с интригующим названием: «Як боги впадуть, то безпечно не буде». Постановка в экспериментальном пространстве раскрывает историю взаимоотношений матери и дочери. Тема близка и понятна каждому, кто в жизни оказывался хотя бы в одной из этих ролей. На сцене их исполняют Наталия Максименко и Татьяна Шумейко.
«Як боги впадуть, то безпечно не буде» – пьеса современного английского драматурга Сельмы Димитриевич. В Чернигове ее ставит киевский режиссер Виктория Филончук вместе со своей сестрой – художницей Ольгой Филончук. Ранее девушки работали вместе над созданием в драмтеатре спектакля «Песочница» по пьесе современного польского автора Михаля Вальчака.
Новая постановка сестер стала возможной благодаря их победе в конкурсе для молодых режиссеров Taking the Stage. В сентябре прошлого года в Киеве состоялись сценические чтения шести современных британских пьес, предложенных Британским советом. Участие в них принимали более 40 молодых режиссеров, но по решению жюри право на постановку получили только девять из них.
Как рассказала Виктория Филончук, она выбрала именно эту пьесу, поскольку ее тема близка и ей самой, и украинским зрителям.
– Пьеса показалась наиболее близкой к нашим реалиям. Вообще, она универсальна. Ее можно играть в любой стране, потому что проблема отношений родителей и детей актуальна везде.
Неспроста на афише под названием пьесы указано: поиски взаимопонимания в четырех картинах. Дать более точное определение этой драматической постановке едва ли получится. На сцене зритель видит неприкрашенное отображение отношений матери и взрослой дочери в их чистом виде. Глубина этих отношений раскрывается через демонстрацию рутины, привычного уклада жизни двух разных и похожих женщин.
Одни и те же разговоры, привычные вопросы и предсказуемые ответы. В спектакле мы видим то, что происходит с нами едва ли не каждый день. Сколько таких диалогов (о погоде, родственниках, бытовых заботах) у нас уже было с теми, с кем мы на самом деле связаны куда более крепкими узами. И сколько всего может быть скрыто за привычной болтовней – ширмой для маскировки настоящих проблем. Стоит только взглянуть внимательнее, и можно многое увидеть в новом свете.
«Як боги впадуть, то безпечно не буде» – пьеса современного английского драматурга Сельмы Димитриевич. В Чернигове ее ставит киевский режиссер Виктория Филончук вместе со своей сестрой – художницей Ольгой Филончук. Ранее девушки работали вместе над созданием в драмтеатре спектакля «Песочница» по пьесе современного польского автора Михаля Вальчака.
Новая постановка сестер стала возможной благодаря их победе в конкурсе для молодых режиссеров Taking the Stage. В сентябре прошлого года в Киеве состоялись сценические чтения шести современных британских пьес, предложенных Британским советом. Участие в них принимали более 40 молодых режиссеров, но по решению жюри право на постановку получили только девять из них.
Как рассказала Виктория Филончук, она выбрала именно эту пьесу, поскольку ее тема близка и ей самой, и украинским зрителям.
– Пьеса показалась наиболее близкой к нашим реалиям. Вообще, она универсальна. Ее можно играть в любой стране, потому что проблема отношений родителей и детей актуальна везде.
Неспроста на афише под названием пьесы указано: поиски взаимопонимания в четырех картинах. Дать более точное определение этой драматической постановке едва ли получится. На сцене зритель видит неприкрашенное отображение отношений матери и взрослой дочери в их чистом виде. Глубина этих отношений раскрывается через демонстрацию рутины, привычного уклада жизни двух разных и похожих женщин.
Одни и те же разговоры, привычные вопросы и предсказуемые ответы. В спектакле мы видим то, что происходит с нами едва ли не каждый день. Сколько таких диалогов (о погоде, родственниках, бытовых заботах) у нас уже было с теми, с кем мы на самом деле связаны куда более крепкими узами. И сколько всего может быть скрыто за привычной болтовней – ширмой для маскировки настоящих проблем. Стоит только взглянуть внимательнее, и можно многое увидеть в новом свете.
К сожалению, чаще всего скрытое становится явным слишком поздно. И если на сцене героям дается шанс прийти к взаимопониманию в четвертом действии, то в реальной жизни все заканчивается еще на третьем. А потому так ценно слышать важное в пустом, видеть больше, чем бросается в глаза, и замечать перемены до того, как изменить что-то будет уже слишком поздно.
«Як боги впадуть, то безпечно не буде» – разговор продолжительностью в жизнь, вмещенный в один час. Тонко, эмоционально и чувственно. Философия произведения максимально раскрывается за счет продуманной до мелочей сценографии. На сцене всего две актрисы и минимум декораций, но взгляд к происходящему приковывает потрясающая игра теней на заднем плане. Слушаешь обычную беседу матери с дочерью, повторяющуюся снова и снова, а видишь разговор двух душ, переживающих все заново, словно впервые.
Не пропустите премьеру: 11 и 25 марта, в 18:00, на малой сцене драмтеатра. Приходите с мамами, дочками. Вам будет о чем поговорить.
«Як боги впадуть, то безпечно не буде» – пьеса современного английского драматурга Сельмы Димитриевич. В Чернигове ее ставит киевский режиссер Виктория Филончук вместе со своей сестрой – художницей Ольгой Филончук. Ранее девушки работали вместе над созданием в драмтеатре спектакля «Песочница» по пьесе современного польского автора Михаля Вальчака.
Новая постановка сестер стала возможной благодаря их победе в конкурсе для молодых режиссеров Taking the Stage. В сентябре прошлого года в Киеве состоялись сценические чтения шести современных британских пьес, предложенных Британским советом. Участие в них принимали более 40 молодых режиссеров, но по решению жюри право на постановку получили только девять из них.
Как рассказала Виктория Филончук, она выбрала именно эту пьесу, поскольку ее тема близка и ей самой, и украинским зрителям.
– Пьеса показалась наиболее близкой к нашим реалиям. Вообще, она универсальна. Ее можно играть в любой стране, потому что проблема отношений родителей и детей актуальна везде.
Неспроста на афише под названием пьесы указано: поиски взаимопонимания в четырех картинах. Дать более точное определение этой драматической постановке едва ли получится. На сцене зритель видит неприкрашенное отображение отношений матери и взрослой дочери в их чистом виде. Глубина этих отношений раскрывается через демонстрацию рутины, привычного уклада жизни двух разных и похожих женщин.
Одни и те же разговоры, привычные вопросы и предсказуемые ответы. В спектакле мы видим то, что происходит с нами едва ли не каждый день. Сколько таких диалогов (о погоде, родственниках, бытовых заботах) у нас уже было с теми, с кем мы на самом деле связаны куда более крепкими узами. И сколько всего может быть скрыто за привычной болтовней – ширмой для маскировки настоящих проблем. Стоит только взглянуть внимательнее, и можно многое увидеть в новом свете.
«Як боги впадуть, то безпечно не буде» – пьеса современного английского драматурга Сельмы Димитриевич. В Чернигове ее ставит киевский режиссер Виктория Филончук вместе со своей сестрой – художницей Ольгой Филончук. Ранее девушки работали вместе над созданием в драмтеатре спектакля «Песочница» по пьесе современного польского автора Михаля Вальчака.
Новая постановка сестер стала возможной благодаря их победе в конкурсе для молодых режиссеров Taking the Stage. В сентябре прошлого года в Киеве состоялись сценические чтения шести современных британских пьес, предложенных Британским советом. Участие в них принимали более 40 молодых режиссеров, но по решению жюри право на постановку получили только девять из них.
Как рассказала Виктория Филончук, она выбрала именно эту пьесу, поскольку ее тема близка и ей самой, и украинским зрителям.
– Пьеса показалась наиболее близкой к нашим реалиям. Вообще, она универсальна. Ее можно играть в любой стране, потому что проблема отношений родителей и детей актуальна везде.
Неспроста на афише под названием пьесы указано: поиски взаимопонимания в четырех картинах. Дать более точное определение этой драматической постановке едва ли получится. На сцене зритель видит неприкрашенное отображение отношений матери и взрослой дочери в их чистом виде. Глубина этих отношений раскрывается через демонстрацию рутины, привычного уклада жизни двух разных и похожих женщин.
Одни и те же разговоры, привычные вопросы и предсказуемые ответы. В спектакле мы видим то, что происходит с нами едва ли не каждый день. Сколько таких диалогов (о погоде, родственниках, бытовых заботах) у нас уже было с теми, с кем мы на самом деле связаны куда более крепкими узами. И сколько всего может быть скрыто за привычной болтовней – ширмой для маскировки настоящих проблем. Стоит только взглянуть внимательнее, и можно многое увидеть в новом свете.
К сожалению, чаще всего скрытое становится явным слишком поздно. И если на сцене героям дается шанс прийти к взаимопониманию в четвертом действии, то в реальной жизни все заканчивается еще на третьем. А потому так ценно слышать важное в пустом, видеть больше, чем бросается в глаза, и замечать перемены до того, как изменить что-то будет уже слишком поздно.
«Як боги впадуть, то безпечно не буде» – разговор продолжительностью в жизнь, вмещенный в один час. Тонко, эмоционально и чувственно. Философия произведения максимально раскрывается за счет продуманной до мелочей сценографии. На сцене всего две актрисы и минимум декораций, но взгляд к происходящему приковывает потрясающая игра теней на заднем плане. Слушаешь обычную беседу матери с дочерью, повторяющуюся снова и снова, а видишь разговор двух душ, переживающих все заново, словно впервые.
Не пропустите премьеру: 11 и 25 марта, в 18:00, на малой сцене драмтеатра. Приходите с мамами, дочками. Вам будет о чем поговорить.
Источник: 0462.ua
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