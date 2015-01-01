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Черниговщина задолжала за газ и электроэнергию более 300 миллионов
- Сегодня, 16:30
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На Черниговщине задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 328,6 миллиона гривен. Не менее сложная ситуация и с расчетами за потребленную электроэнергию.
Такую информацию озвучил заместитель главы Черниговской облгосадминистрации Сергей Сергиенко на заседании профильной областной комиссии.
Но, по словам исполняющей обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Лидии Борсук, на 7 марта этого года долг за потребленную электроэнергию по учреждениям, которые финансируются из местных бюджетов, уменьшился до 4,9 миллиона гривен (на начало месяца - 7,6 миллиона гривен).
Так, крупнейшими должниками остаются учреждения Козелецкого (563,2 тысячи гривен) и Носовского районов (348,6 тысячи гривен), а также Нежина (885,6 тысячи гривен) и Чернигова (почти миллион гривен).
По оперативным данным ОАО «Черниговгаз Сбыт» на 1 марта 2017 уровень расчетов за потребленный природный газ непосредственно населением составляет 106,6%. Однако, полностью не возмещена задолженность по льготам и субсидиям.
Что касается учреждений, финансируемых из местных бюджетов, уровень расчетов составил 61,4%. Долг на 7 марта - более 11млн гривен.
За электроэнергию и распределение природного газа полностью не рассчитались и предприятия теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства. Исключение – лишь Черниговская ТЭЦ.
Такую информацию озвучил заместитель главы Черниговской облгосадминистрации Сергей Сергиенко на заседании профильной областной комиссии.
Но, по словам исполняющей обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Лидии Борсук, на 7 марта этого года долг за потребленную электроэнергию по учреждениям, которые финансируются из местных бюджетов, уменьшился до 4,9 миллиона гривен (на начало месяца - 7,6 миллиона гривен).
Так, крупнейшими должниками остаются учреждения Козелецкого (563,2 тысячи гривен) и Носовского районов (348,6 тысячи гривен), а также Нежина (885,6 тысячи гривен) и Чернигова (почти миллион гривен).
По оперативным данным ОАО «Черниговгаз Сбыт» на 1 марта 2017 уровень расчетов за потребленный природный газ непосредственно населением составляет 106,6%. Однако, полностью не возмещена задолженность по льготам и субсидиям.
Что касается учреждений, финансируемых из местных бюджетов, уровень расчетов составил 61,4%. Долг на 7 марта - более 11млн гривен.
За электроэнергию и распределение природного газа полностью не рассчитались и предприятия теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства. Исключение – лишь Черниговская ТЭЦ.
Источник: 0462.ua
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