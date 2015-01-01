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На Красной площади сел вертолет
- Сегодня, 17:00
- Просмотров: 70
Геликоптер Вооруженных сил Украины приземлился сегодня днем в центре города.
Черниговцы в социальных сетях публикуют фото и видео, обсуждая событие.
Военные сообщили, что вертолет на главной площади города – часть мероприятий по празднованию 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины.
Сегодня же в областном муздрамтеатре прошло торжественное собрание по этому случаю.
Справка
ГНИЦ ВСУ был создан 4 марта 1932 года, как морская испытательная станция Научно-испытательного института ВВС. Базировалась она в Севастополе.
Спустя 60 лет – в 1992 году – подразделение, которое было уже несколько раз переформатировано и переименовано стало Государственным авиационным научно-испытательным центром ВСУ.
После оккупации Крыма российскими войсками Центр перебазировался в Чернигов.
Черниговцы в социальных сетях публикуют фото и видео, обсуждая событие.
Военные сообщили, что вертолет на главной площади города – часть мероприятий по празднованию 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины.
Сегодня же в областном муздрамтеатре прошло торжественное собрание по этому случаю.
Справка
ГНИЦ ВСУ был создан 4 марта 1932 года, как морская испытательная станция Научно-испытательного института ВВС. Базировалась она в Севастополе.
Спустя 60 лет – в 1992 году – подразделение, которое было уже несколько раз переформатировано и переименовано стало Государственным авиационным научно-испытательным центром ВСУ.
После оккупации Крыма российскими войсками Центр перебазировался в Чернигов.
Источник: 0462.ua
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