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На Красной площади сел вертолет

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:00
  • Просмотров: 70
На Красной площади сел вертолетГеликоптер Вооруженных сил Украины приземлился сегодня днем в центре города.

Черниговцы в социальных сетях публикуют фото и видео, обсуждая событие.

Военные сообщили, что вертолет на главной площади города – часть мероприятий по празднованию 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины.

Сегодня же в областном муздрамтеатре прошло торжественное собрание по этому случаю.

Справка

ГНИЦ ВСУ был создан 4 марта 1932 года, как морская испытательная станция Научно-испытательного института ВВС. Базировалась она в Севастополе.

Спустя 60 лет – в 1992 году – подразделение, которое было уже несколько раз переформатировано и переименовано стало Государственным авиационным научно-испытательным центром ВСУ.

После оккупации Крыма российскими войсками Центр перебазировался в Чернигов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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