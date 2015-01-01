В Чернигове изъяли крупную партию алкогольного фальсификата

В рамках проведения операции «# Акциз_2017» и расследования уголовного производства установлено, что на территории Чернигова осуществляется незаконное изготовление алкогольной продукции из недоброкачественного сырья, а также накопление, хранение и транспортировка спирта.На основании постановлений суда проведено 11 обысков, в том числе два обыска транспортных средств, которые использовались для незаконной транспортировки спирта и фальсифицированного алкоголя и девять обысков помещений, используемых для осуществления незаконной деятельности.По результатам обысков из незаконного оборота изъято 3260 литров спирта, 2650 литров алкогольного фальсификата в пакетах «bag-in-box» и стеклянной таре, два автомобиля, 74,6 тысяч гривен наличными, пластиковую тару различной емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта, и тому подобное.Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 1,4 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.