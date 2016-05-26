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2,5 тысячи сигарет на одного взрослого человека в год. Черниговцы эту статистику планируют снизить
- Сегодня, 18:00
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На местном сайте петиций появилось предложение – убрать сигареты с прилавков подальше от глаз детей и взрослых.
Автор петиции приводит данные всемирной организации здравоохранения о продолжительности жизни украинцев и отмечает, что одна из причин ранних смертей – курение.
«Согласно данным 2007 год в списке стран по потреблению сигарет из табака на душу населения, Украина находится на третьем месте! 2526 сигарет на взрослого человека в год! Австралия находится на 41 месте с количеством 1684 сигарет на взрослого человека в год», – отмечается в петиции.
Чтобы снизить количество новых курильщиков, автор петиции предлагает убрать сигареты с прилавков вообще.
«Если человек хочет сигареты он должен попросить их у продавца, который достанет их из под прилавка, где их никто не видит», – говорится в петиции.
Таким образом предлагается показать пример другим областям, как бороться с курением.
Следует отметить, что под петицией уже подписался 21 человек.
Если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Автор петиции приводит данные всемирной организации здравоохранения о продолжительности жизни украинцев и отмечает, что одна из причин ранних смертей – курение.
«Согласно данным 2007 год в списке стран по потреблению сигарет из табака на душу населения, Украина находится на третьем месте! 2526 сигарет на взрослого человека в год! Австралия находится на 41 месте с количеством 1684 сигарет на взрослого человека в год», – отмечается в петиции.
Чтобы снизить количество новых курильщиков, автор петиции предлагает убрать сигареты с прилавков вообще.
«Если человек хочет сигареты он должен попросить их у продавца, который достанет их из под прилавка, где их никто не видит», – говорится в петиции.
Таким образом предлагается показать пример другим областям, как бороться с курением.
Следует отметить, что под петицией уже подписался 21 человек.
Если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Источник: 0462.ua
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