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2,5 тысячи сигарет на одного взрослого человека в год. Черниговцы эту статистику планируют снизить

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:00
  • Просмотров: 28
2,5 тысячи сигарет на одного взрослого человека в год. Черниговцы эту статистику планируют снизитьНа местном сайте петиций появилось предложение – убрать сигареты с прилавков подальше от глаз детей и взрослых.

Автор петиции приводит данные всемирной организации здравоохранения о продолжительности жизни украинцев и отмечает, что одна из причин ранних смертей – курение.

«Согласно данным 2007 год в списке стран по потреблению сигарет из табака на душу населения, Украина находится на третьем месте! 2526 сигарет на взрослого человека в год! Австралия находится на 41 месте с количеством 1684 сигарет на взрослого человека в год», – отмечается в петиции.

Чтобы снизить количество новых курильщиков, автор петиции предлагает убрать сигареты с прилавков вообще.

«Если человек хочет сигареты он должен попросить их у продавца, который достанет их из под прилавка, где их никто не видит», – говорится в петиции.

Таким образом предлагается показать пример другим областям, как бороться с курением.

Следует отметить, что под петицией уже подписался 21 человек.

Если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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