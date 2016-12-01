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Налоговая: Внимание! Новые формы отчетности по налогу на добавленную стоимость

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:32
  • Просмотров: 24
Налоговая: Внимание! Новые формы отчетности по налогу на добавленную стоимость
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: с 1 марта 2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 23.02.2017 № 276 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины» (далее - Приказ № 276), которым, в частности изложены в новой редакции:

- Форму налоговой накладной, утвержденной приказом Министерства

финансов Украины от 31.12.2015 № 1307 (далее - Приказ № 1307);

- Формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;

уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость

в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок; расчета

налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным

как плательщик налога на добавленную стоимость, которые поставляются нерезидентами, в том

числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными плательщиками

налогов, на таможенной территории Украины, утвержденные приказом Министерства

финансов Украины от 28.01.2016 № 21 (далее - Приказ № 21).

Также внесены изменения в порядок заполнения налоговой накладной и

налоговой отчетности по НДС, утвержденных приказами № 1307 и

№ 21 соответственно.

В частности, в форме налоговой накладной:

- Раздел Б дополнен графами 3.2 "Признак импортируемого товара»

и 3.3. «Услуги по ГКПУ».

В случае поставки товара заполняется графа 3.1, в которой указывается код

товара согласно УКТ ВЭД.

Государственная фискальная служба определяет условные коды товаров, отсутствуют в

УКТ ВЭД, и обеспечивает их публикации на собственном официальном веб-портале

для использования налогоплательщиками при составлении налоговых накладных

в соответствии со статьей 201 Налогового кодекса Украины.

В случае поставки услуги заполняется графа 3.3, в которой отмечается

код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг.

В случае поставки товара, ввезенного на таможенную территорию Украины,

в графе 3.2 проставляется отметка «Х». Графа 3.2 заполняется на всех этапах

поставки товара;

- Раздел Б дополнен графой 11 «Код вида деятельности

сельскохозяйственного товаропроизводителя ».

Графа 11 заполняется исключительно плательщиками налога на добавленную

стоимость - сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае осуществления ими

операций по поставке собственнопроизведенной товаров, полученных по результатам

видов деятельности, определенных пунктом 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона

Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

Во второй части порядкового номера налоговой накладной (после знака

дроби) проставляется код, в частности предусматривающий осуществление операций по

2

видами деятельности, определенными в пункте 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона

Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

В порядке заполнения налоговой накладной:

- Предусмотрено, что плательщики НДС, включенные в реестр получателей

бюджетной дотации, в случае осуществления операций по поставке собственнопроизведенной

товаров, полученных по результатам видов деятельности, определенных

пунктом 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона Украины «О государственной

поддержке сельского хозяйства Украины », составляют отдельные налоговые

накладные и отмечают во второй части порядкового номера такой налоговой

накладной код «2».

- Исключена норма относительно указания в сводных налоговых накладных

индивидуального налогового номера «400000000000».

Дополнительно сообщаем: с обновленными приказами № 1307 и № 21

можно ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные

документы »Общедоступного информационно-справочного ресурса

(Http://zir.sfs.gov.ua).

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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