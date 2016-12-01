Налоговая: Внимание! Новые формы отчетности по налогу на добавленную стоимость

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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: с 1 марта 2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 23.02.2017 № 276 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины» (далее - Приказ № 276), которым, в частности изложены в новой редакции:
- Форму налоговой накладной, утвержденной приказом Министерства
финансов Украины от 31.12.2015 № 1307 (далее - Приказ № 1307);
- Формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;
уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость
в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок; расчета
налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным
как плательщик налога на добавленную стоимость, которые поставляются нерезидентами, в том
числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными плательщиками
налогов, на таможенной территории Украины, утвержденные приказом Министерства
финансов Украины от 28.01.2016 № 21 (далее - Приказ № 21).
Также внесены изменения в порядок заполнения налоговой накладной и
налоговой отчетности по НДС, утвержденных приказами № 1307 и
№ 21 соответственно.
В частности, в форме налоговой накладной:
- Раздел Б дополнен графами 3.2 "Признак импортируемого товара»
и 3.3. «Услуги по ГКПУ».
В случае поставки товара заполняется графа 3.1, в которой указывается код
товара согласно УКТ ВЭД.
Государственная фискальная служба определяет условные коды товаров, отсутствуют в
УКТ ВЭД, и обеспечивает их публикации на собственном официальном веб-портале
для использования налогоплательщиками при составлении налоговых накладных
в соответствии со статьей 201 Налогового кодекса Украины.
В случае поставки услуги заполняется графа 3.3, в которой отмечается
код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг.
В случае поставки товара, ввезенного на таможенную территорию Украины,
в графе 3.2 проставляется отметка «Х». Графа 3.2 заполняется на всех этапах
поставки товара;
- Раздел Б дополнен графой 11 «Код вида деятельности
сельскохозяйственного товаропроизводителя ».
Графа 11 заполняется исключительно плательщиками налога на добавленную
стоимость - сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае осуществления ими
операций по поставке собственнопроизведенной товаров, полученных по результатам
видов деятельности, определенных пунктом 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона
Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».
Во второй части порядкового номера налоговой накладной (после знака
дроби) проставляется код, в частности предусматривающий осуществление операций по
2
видами деятельности, определенными в пункте 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона
Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».
В порядке заполнения налоговой накладной:
- Предусмотрено, что плательщики НДС, включенные в реестр получателей
бюджетной дотации, в случае осуществления операций по поставке собственнопроизведенной
товаров, полученных по результатам видов деятельности, определенных
пунктом 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона Украины «О государственной
поддержке сельского хозяйства Украины », составляют отдельные налоговые
накладные и отмечают во второй части порядкового номера такой налоговой
накладной код «2».
- Исключена норма относительно указания в сводных налоговых накладных
индивидуального налогового номера «400000000000».
Дополнительно сообщаем: с обновленными приказами № 1307 и № 21
можно ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные
документы »Общедоступного информационно-справочного ресурса
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Налоговая: Внимание! Новые формы отчетности по налогу на добавленную стоимость
- Сегодня, 09:32
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: с 1 марта 2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 23.02.2017 № 276 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины» (далее - Приказ № 276), которым, в частности изложены в новой редакции:
- Форму налоговой накладной, утвержденной приказом Министерства
финансов Украины от 31.12.2015 № 1307 (далее - Приказ № 1307);
- Формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;
уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость
в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок; расчета
налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным
как плательщик налога на добавленную стоимость, которые поставляются нерезидентами, в том
числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными плательщиками
налогов, на таможенной территории Украины, утвержденные приказом Министерства
финансов Украины от 28.01.2016 № 21 (далее - Приказ № 21).
Также внесены изменения в порядок заполнения налоговой накладной и
налоговой отчетности по НДС, утвержденных приказами № 1307 и
№ 21 соответственно.
В частности, в форме налоговой накладной:
- Раздел Б дополнен графами 3.2 "Признак импортируемого товара»
и 3.3. «Услуги по ГКПУ».
В случае поставки товара заполняется графа 3.1, в которой указывается код
товара согласно УКТ ВЭД.
Государственная фискальная служба определяет условные коды товаров, отсутствуют в
УКТ ВЭД, и обеспечивает их публикации на собственном официальном веб-портале
для использования налогоплательщиками при составлении налоговых накладных
в соответствии со статьей 201 Налогового кодекса Украины.
В случае поставки услуги заполняется графа 3.3, в которой отмечается
код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг.
В случае поставки товара, ввезенного на таможенную территорию Украины,
в графе 3.2 проставляется отметка «Х». Графа 3.2 заполняется на всех этапах
поставки товара;
- Раздел Б дополнен графой 11 «Код вида деятельности
сельскохозяйственного товаропроизводителя ».
Графа 11 заполняется исключительно плательщиками налога на добавленную
стоимость - сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае осуществления ими
операций по поставке собственнопроизведенной товаров, полученных по результатам
видов деятельности, определенных пунктом 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона
Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».
Во второй части порядкового номера налоговой накладной (после знака
дроби) проставляется код, в частности предусматривающий осуществление операций по
2
видами деятельности, определенными в пункте 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона
Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».
В порядке заполнения налоговой накладной:
- Предусмотрено, что плательщики НДС, включенные в реестр получателей
бюджетной дотации, в случае осуществления операций по поставке собственнопроизведенной
товаров, полученных по результатам видов деятельности, определенных
пунктом 16 прим.1.3 статьи 16 шт. 1 Закона Украины «О государственной
поддержке сельского хозяйства Украины », составляют отдельные налоговые
накладные и отмечают во второй части порядкового номера такой налоговой
накладной код «2».
- Исключена норма относительно указания в сводных налоговых накладных
индивидуального налогового номера «400000000000».
Дополнительно сообщаем: с обновленными приказами № 1307 и № 21
можно ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные
документы »Общедоступного информационно-справочного ресурса
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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