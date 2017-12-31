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Налоговая: Долгожданные изменения для плательщиков единого налога второй группы
- Сегодня, 10:01
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует плательщиков единого налога о том, что решением Черниговского городского совета от 28 февраля 2017 № 16 / VII - 2 внесены изменения и дополнения в решение городского совета от 30 января 2015 «О местных налогах» (47 сессия 6 созыва, с изменениями дополнениями, внесенными на 49 сессии 53 сессии 6 созыва, № 3 / VII-11, № 13 / VII-20, № 14 / VII - 20), в частности:
- Для второй группы плательщиков единого налога определена ставка
единого налога в размере 15 процентов размера минимальной заработной
платы за исключением физических лиц - предпринимателей, занимающихся
розничной торговлей с лотков и на рынках (группы 47.81, 47.82, 47.89 КВЭД
ДК 009: 2010), для которых фиксированная ставка единого налога - 10 процентов
размера минимальной заработной платы;
- Единый налог для плательщиков первой группы исчисляется путем
умножения установленной ставки налога на размер прожиточного минимума
для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового
(Отчетного) года, для второй группы - путем умножения установленной ставки
налога на размер минимальной заработной платы, определенной действующим
законодательством на 1 января налогового (отчетного) года. единый налог
для третьей группы плательщиков исчисляется путем умножения ставки
налога на объем полученного дохода за соответствующий отчетный период.
Указанное решение вступает в силу с 1 апреля 2017 и действует до
31 декабря 2017.
Напомним, что 16 марта 2017 - последний день подачи заявления
о переходе на упрощенную систему налогообложения со II квартала 2017 года.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
- Для второй группы плательщиков единого налога определена ставка
единого налога в размере 15 процентов размера минимальной заработной
платы за исключением физических лиц - предпринимателей, занимающихся
розничной торговлей с лотков и на рынках (группы 47.81, 47.82, 47.89 КВЭД
ДК 009: 2010), для которых фиксированная ставка единого налога - 10 процентов
размера минимальной заработной платы;
- Единый налог для плательщиков первой группы исчисляется путем
умножения установленной ставки налога на размер прожиточного минимума
для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового
(Отчетного) года, для второй группы - путем умножения установленной ставки
налога на размер минимальной заработной платы, определенной действующим
законодательством на 1 января налогового (отчетного) года. единый налог
для третьей группы плательщиков исчисляется путем умножения ставки
налога на объем полученного дохода за соответствующий отчетный период.
Указанное решение вступает в силу с 1 апреля 2017 и действует до
31 декабря 2017.
Напомним, что 16 марта 2017 - последний день подачи заявления
о переходе на упрощенную систему налогообложения со II квартала 2017 года.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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