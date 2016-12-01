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Налоговая: Декларирование гражданами полученного наследства или подарка
- Сегодня, 13:29
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает гражданам, в 2016 году получали доходы в результате принятия ими в наследство или подарок средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, о необходимости представления в орган фискальной службы по месту регистрации годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходы (далее - Декларация).
Как пояснили в отделе администрирования налога на доходы физических
лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов
с физических лиц Черниговской ОГНИ соответствии со ст. 174 Налогового
кодекса Украины при налогообложении наследства или подарка применяются
следующие ставки налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ): 0 проц., или 5
проц. или 18 процентов.
По нулевой ставке облагается налогом, в частности, стоимость собственности,
полученной от члена семьи первой степени родства (родители, муж или
жена, дети, в том числе усыновленные).
Ставка 5% применяется для любого имущества, полученного в
наследство или в подарок от лиц, не являющихся членами семьи первой степени
родства.
Если же наследство (подарок) получает наследник от наследодателя -
нерезидента или наследник - нерезидент от наследодателя - резидента,
ставка НДФЛ составляет 18 процентов.
В Декларации за 2016 граждане отражают сумму полученного
дохода за отчетный год и самостоятельно определяют налоговое обязательство по
НДФЛ по одной из указанных ставок (0 проц., Или 5 проц., Или 18 проц.) И с
военного сбора по ставке 1,5 процентов.
Граждане, получившие доход в виде наследства,
облагается налогом по нулевой ставке НДФЛ, не обязаны подавать годовую
Декларацию.
Напоминаем: последний день подачи декларации за 2016 - 3 мая
2017 года, а оплатить самостоятельно определены в Декларации НДФЛ и
военный сбор необходимо не позднее 31 июля 2017.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Как пояснили в отделе администрирования налога на доходы физических
лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов
с физических лиц Черниговской ОГНИ соответствии со ст. 174 Налогового
кодекса Украины при налогообложении наследства или подарка применяются
следующие ставки налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ): 0 проц., или 5
проц. или 18 процентов.
По нулевой ставке облагается налогом, в частности, стоимость собственности,
полученной от члена семьи первой степени родства (родители, муж или
жена, дети, в том числе усыновленные).
Ставка 5% применяется для любого имущества, полученного в
наследство или в подарок от лиц, не являющихся членами семьи первой степени
родства.
Если же наследство (подарок) получает наследник от наследодателя -
нерезидента или наследник - нерезидент от наследодателя - резидента,
ставка НДФЛ составляет 18 процентов.
В Декларации за 2016 граждане отражают сумму полученного
дохода за отчетный год и самостоятельно определяют налоговое обязательство по
НДФЛ по одной из указанных ставок (0 проц., Или 5 проц., Или 18 проц.) И с
военного сбора по ставке 1,5 процентов.
Граждане, получившие доход в виде наследства,
облагается налогом по нулевой ставке НДФЛ, не обязаны подавать годовую
Декларацию.
Напоминаем: последний день подачи декларации за 2016 - 3 мая
2017 года, а оплатить самостоятельно определены в Декларации НДФЛ и
военный сбор необходимо не позднее 31 июля 2017.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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