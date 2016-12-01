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Налоговая: Декларирование гражданами полученного наследства или подарка

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:29
  • Просмотров: 22
Налоговая: Декларирование гражданами полученного наследства или подаркаЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает гражданам, в 2016 году получали доходы в результате принятия ими в наследство или подарок средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, о необходимости представления в орган фискальной службы по месту регистрации годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходы (далее - Декларация).

Как пояснили в отделе администрирования налога на доходы физических

лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов

с физических лиц Черниговской ОГНИ соответствии со ст. 174 Налогового

кодекса Украины при налогообложении наследства или подарка применяются

следующие ставки налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ): 0 проц., или 5

проц. или 18 процентов.

По нулевой ставке облагается налогом, в частности, стоимость собственности,

полученной от члена семьи первой степени родства (родители, муж или

жена, дети, в том числе усыновленные).

Ставка 5% применяется для любого имущества, полученного в

наследство или в подарок от лиц, не являющихся членами семьи первой степени

родства.

Если же наследство (подарок) получает наследник от наследодателя -

нерезидента или наследник - нерезидент от наследодателя - резидента,

ставка НДФЛ составляет 18 процентов.

В Декларации за 2016 граждане отражают сумму полученного

дохода за отчетный год и самостоятельно определяют налоговое обязательство по

НДФЛ по одной из указанных ставок (0 проц., Или 5 проц., Или 18 проц.) И с

военного сбора по ставке 1,5 процентов.

Граждане, получившие доход в виде наследства,

облагается налогом по нулевой ставке НДФЛ, не обязаны подавать годовую

Декларацию.

Напоминаем: последний день подачи декларации за 2016 - 3 мая

2017 года, а оплатить самостоятельно определены в Декларации НДФЛ и

военный сбор необходимо не позднее 31 июля 2017.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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