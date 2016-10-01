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Налоговая: С начала года плательщики Черниговской ОГНИ направили в бюджеты более 669 млн. гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 20
Налоговая: С начала года плательщики Черниговской ОГНИ направили в бюджеты более 669 млн. гривенПо данным отдела мониторинга доходов и учетно - отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области по результатам января - февраля 2017 от налогоплательщиков Черниговской ОГНИ в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 181,7 млн.грн, что на 29,2 проц. превышает поступления аналогичного периода прошлого года, дополнительно поступило в бюджет 41,0 млн.гривен.

Наибольший удельный вес в поступлениях в Государственный бюджет Украины

занимают: налог на добавленную стоимость 47,3 проц. (85,6 млн.грн), налог на

доходы физических лиц - 29,9 проц. (54,1 млн.грн), военный сбор - 9,2 проц. (16,6

млн.грн), налог на прибыль - 6,0 процентов (10,8 млн.гривен).

В местные бюджеты с начала года налогоплательщиками инспекции

обеспечены поступления в размере 269,4 млн грн, прирост к уровню прошлого

года составил 77,8 млн.грн или 40,6 процентов. Наибольший удельный вес поступлений

в местные бюджеты приходится на 4 бюджетоформирующие налоги, удельный вес

которых в общих поступлениях составляет 94,9 проц. (245,4 млн.грн), в т.ч.

налог на доходы физических лиц - 55,9 проц. (144,4 млн.грн), единый налог -

18,4 проц. (47,6 млн.грн), плата за землю - 14,8 проц. (38,3 млн.грн), акцизный

налог - 5,8 процентов (15,0 млн.гривен).

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 83600000. Грн

налога на добавленную стоимость.

Кроме того, черниговцы уплатили в казну 218,0 млн.грн единого взноса на

общеобязательное государственное социальное страхование.

«Благодаря своевременной и в полном объеме уплате налогоплательщиками в

бюджета обеспечивается в первую очередь благосостояние пенсионеров и инвалидов,

учителей и врачей, ученых и военных - всех, перед кем государство имеет

обязательства », - подчеркнула начальник отдела мониторинга доходов и учетно

- Отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Мария

Милейко.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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