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Налоговая: С начала года плательщики Черниговской ОГНИ направили в бюджеты более 669 млн. гривен
- Сегодня, 14:02
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По данным отдела мониторинга доходов и учетно - отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области по результатам января - февраля 2017 от налогоплательщиков Черниговской ОГНИ в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 181,7 млн.грн, что на 29,2 проц. превышает поступления аналогичного периода прошлого года, дополнительно поступило в бюджет 41,0 млн.гривен.
Наибольший удельный вес в поступлениях в Государственный бюджет Украины
занимают: налог на добавленную стоимость 47,3 проц. (85,6 млн.грн), налог на
доходы физических лиц - 29,9 проц. (54,1 млн.грн), военный сбор - 9,2 проц. (16,6
млн.грн), налог на прибыль - 6,0 процентов (10,8 млн.гривен).
В местные бюджеты с начала года налогоплательщиками инспекции
обеспечены поступления в размере 269,4 млн грн, прирост к уровню прошлого
года составил 77,8 млн.грн или 40,6 процентов. Наибольший удельный вес поступлений
в местные бюджеты приходится на 4 бюджетоформирующие налоги, удельный вес
которых в общих поступлениях составляет 94,9 проц. (245,4 млн.грн), в т.ч.
налог на доходы физических лиц - 55,9 проц. (144,4 млн.грн), единый налог -
18,4 проц. (47,6 млн.грн), плата за землю - 14,8 проц. (38,3 млн.грн), акцизный
налог - 5,8 процентов (15,0 млн.гривен).
С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 83600000. Грн
налога на добавленную стоимость.
Кроме того, черниговцы уплатили в казну 218,0 млн.грн единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование.
«Благодаря своевременной и в полном объеме уплате налогоплательщиками в
бюджета обеспечивается в первую очередь благосостояние пенсионеров и инвалидов,
учителей и врачей, ученых и военных - всех, перед кем государство имеет
обязательства », - подчеркнула начальник отдела мониторинга доходов и учетно
- Отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Мария
Милейко.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Наибольший удельный вес в поступлениях в Государственный бюджет Украины
занимают: налог на добавленную стоимость 47,3 проц. (85,6 млн.грн), налог на
доходы физических лиц - 29,9 проц. (54,1 млн.грн), военный сбор - 9,2 проц. (16,6
млн.грн), налог на прибыль - 6,0 процентов (10,8 млн.гривен).
В местные бюджеты с начала года налогоплательщиками инспекции
обеспечены поступления в размере 269,4 млн грн, прирост к уровню прошлого
года составил 77,8 млн.грн или 40,6 процентов. Наибольший удельный вес поступлений
в местные бюджеты приходится на 4 бюджетоформирующие налоги, удельный вес
которых в общих поступлениях составляет 94,9 проц. (245,4 млн.грн), в т.ч.
налог на доходы физических лиц - 55,9 проц. (144,4 млн.грн), единый налог -
18,4 проц. (47,6 млн.грн), плата за землю - 14,8 проц. (38,3 млн.грн), акцизный
налог - 5,8 процентов (15,0 млн.гривен).
С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 83600000. Грн
налога на добавленную стоимость.
Кроме того, черниговцы уплатили в казну 218,0 млн.грн единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование.
«Благодаря своевременной и в полном объеме уплате налогоплательщиками в
бюджета обеспечивается в первую очередь благосостояние пенсионеров и инвалидов,
учителей и врачей, ученых и военных - всех, перед кем государство имеет
обязательства », - подчеркнула начальник отдела мониторинга доходов и учетно
- Отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Мария
Милейко.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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