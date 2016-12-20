﻿﻿ Налоговая: Изменения - 2017: регулирование производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Налоговая: Изменения - 2017: регулирование производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Налоговая: Изменения - 2017: регулирование производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:35
  • Просмотров: 15
Налоговая: Изменения - 2017: регулирование производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделийЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает, что в соответствии с Законами Украины от 20.12.2016 №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» и от 21.12.2016 № 1797-VIII "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», внесены изменения в налоговое законодательство, которые вступили в силу 1 января 2017, в частности в части государственного регулирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий:

-скасована специальная отчетность для субъектов хозяйствования розничной

торговли алкогольными напитками и табачными изделиями;

-Установлен размер платы за лицензию на право оптовой торговли для

малых крафтовой пивоварен с объемом производства до 3000 гектолитров в

год в размере 30 000 гривен;

-законодательной установлена ​​возможность субъектам хозяйствования,

производят виноматериалы, получать лицензию на производство спирта

коньячного, а также осуществлять оптовую торговлю спиртом коньячным

собственного производства при наличии лицензии на производство (без отдельной

лицензии на оптовую торговлю стоимостью 500 000 грн.);

-виключена норма об обязательности сертификации алкогольной

продукции уже предусмотрено действующим Законом Украины «Об основных

принципы и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов »;

-законодательной нормировано маркировки (етикування) сброженных напитков, а

также введена финансовая ответственность за производство,

транспортировки и хранения алкогольных напитков в таре, не определен

законом.

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Налоговая: Изменения - 2017: налог на доходы физических лиц

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает, что в соответствии с Законами Украины от

Налоговая Новая государственная поддержка агропромышленного комплекса

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в соответствии с Законами Украины от

Налоговая: Новая государственная поддержка агропромышленного комплекса

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в соответствии с Законами Украины от

Изменения в акцизном налоге с 1 января 2017

Законом Украины от 20 декабря 2016 № 1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и

Что нужно для получения лицензии на производство алкогольных напитков

В соответствии с изменениями, предусмотренных Законом Украины от 28.12.2014 г.. N 71-VIII, пиво -

ГУ ДФС в Черниговской области предостерегает продавцов подакцизной продукци ...

Анализ отчетности субъектов хозяйствования осуществляющих реализацию алкогольных напитков и
﻿
Видео
В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области?
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети