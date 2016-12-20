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Налоговая: Изменения - 2017: регулирование производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий
- Сегодня, 14:35
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает, что в соответствии с Законами Украины от 20.12.2016 №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» и от 21.12.2016 № 1797-VIII "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», внесены изменения в налоговое законодательство, которые вступили в силу 1 января 2017, в частности в части государственного регулирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий:
-скасована специальная отчетность для субъектов хозяйствования розничной
торговли алкогольными напитками и табачными изделиями;
-Установлен размер платы за лицензию на право оптовой торговли для
малых крафтовой пивоварен с объемом производства до 3000 гектолитров в
год в размере 30 000 гривен;
-законодательной установлена возможность субъектам хозяйствования,
производят виноматериалы, получать лицензию на производство спирта
коньячного, а также осуществлять оптовую торговлю спиртом коньячным
собственного производства при наличии лицензии на производство (без отдельной
лицензии на оптовую торговлю стоимостью 500 000 грн.);
-виключена норма об обязательности сертификации алкогольной
продукции уже предусмотрено действующим Законом Украины «Об основных
принципы и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов »;
-законодательной нормировано маркировки (етикування) сброженных напитков, а
также введена финансовая ответственность за производство,
транспортировки и хранения алкогольных напитков в таре, не определен
законом.
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области
-скасована специальная отчетность для субъектов хозяйствования розничной
торговли алкогольными напитками и табачными изделиями;
-Установлен размер платы за лицензию на право оптовой торговли для
малых крафтовой пивоварен с объемом производства до 3000 гектолитров в
год в размере 30 000 гривен;
-законодательной установлена возможность субъектам хозяйствования,
производят виноматериалы, получать лицензию на производство спирта
коньячного, а также осуществлять оптовую торговлю спиртом коньячным
собственного производства при наличии лицензии на производство (без отдельной
лицензии на оптовую торговлю стоимостью 500 000 грн.);
-виключена норма об обязательности сертификации алкогольной
продукции уже предусмотрено действующим Законом Украины «Об основных
принципы и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов »;
-законодательной нормировано маркировки (етикування) сброженных напитков, а
также введена финансовая ответственность за производство,
транспортировки и хранения алкогольных напитков в таре, не определен
законом.
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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