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Налоговая: Оказывал услуги репетиторов - Задекларируй доходы!
- Сегодня, 15:39
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание учителей и преподавателей, которые в прошлом году оказывали услуги репетиторов, однако не были зарегистрированы как субъекты хозяйственной деятельности, об обязанности зарегистрироваться, а также включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и задекларировать их путем подачи в территориальные органы ДФС декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год. [/ b]
Сделать это следует до 1 мая текущего года включительно по месту своей
налогового адреса.
Напомним: до репетиторских услуг входит подготовка детей к
школы, поступления в учебные заведения, независимого тестирования, обучение по
каких-либо предметов, написание рефератов, выполнение контрольных,
курсовых, дипломных работ и др.
Доходы от предоставления репетиторских услуг облагаются налогом
на доходы физических лиц по ставке 18 процентов и военным сбором за
ставке 1,5 процентов.
Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую
декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в
Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.
Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут
получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Сделать это следует до 1 мая текущего года включительно по месту своей
налогового адреса.
Напомним: до репетиторских услуг входит подготовка детей к
школы, поступления в учебные заведения, независимого тестирования, обучение по
каких-либо предметов, написание рефератов, выполнение контрольных,
курсовых, дипломных работ и др.
Доходы от предоставления репетиторских услуг облагаются налогом
на доходы физических лиц по ставке 18 процентов и военным сбором за
ставке 1,5 процентов.
Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую
декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в
Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.
Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут
получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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