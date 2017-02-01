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Налоговая: Оказывал услуги репетиторов - Задекларируй доходы!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:39
  • Просмотров: 2
Налоговая: Оказывал услуги репетиторов - Задекларируй доходы!Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание учителей и преподавателей, которые в прошлом году оказывали услуги репетиторов, однако не были зарегистрированы как субъекты хозяйственной деятельности, об обязанности зарегистрироваться, а также включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и задекларировать их путем подачи в территориальные органы ДФС декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год. [/ b]

Сделать это следует до 1 мая текущего года включительно по месту своей

налогового адреса.

Напомним: до репетиторских услуг входит подготовка детей к

школы, поступления в учебные заведения, независимого тестирования, обучение по

каких-либо предметов, написание рефератов, выполнение контрольных,

курсовых, дипломных работ и др.

Доходы от предоставления репетиторских услуг облагаются налогом

на доходы физических лиц по ставке 18 процентов и военным сбором за

ставке 1,5 процентов.

Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую

декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в

Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.

Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут

получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой

декларации об имущественном состоянии и доходах.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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