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На Черниговщине в январе-феврале поступления от уплаты единого взноса составили 427 000 000 гривен
- Вчера, 16:02
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В связи с существенным увеличением с 1 января 2017 размеров социальных стандартов, а именно рост размера минимальной зарплаты, а также изменениями, внесенными в законодательство по единому взносу, поступления единого взноса в текущем году увеличились.
За 2 месяца текущего года от плательщиков Черниговской области поступило
427 млн. Грн. единого взноса. Это больше прошлогодних поступлений на 24
проценты. От юридических лиц поступило 379 млн. Грн. или 89% от общей суммы
поступлений, из которых почти половину (209 млн.грн.) уплачено бюджетными
учреждениями. Физическими лицами - предпринимателями уплачено 48 млн.гривен.
Наибольший удельный вес поступлений единого взноса обеспечивают плательщики,
состоящих на учете в Черниговской, Прилуцком и Нежинской ОГНИ.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
За 2 месяца текущего года от плательщиков Черниговской области поступило
427 млн. Грн. единого взноса. Это больше прошлогодних поступлений на 24
проценты. От юридических лиц поступило 379 млн. Грн. или 89% от общей суммы
поступлений, из которых почти половину (209 млн.грн.) уплачено бюджетными
учреждениями. Физическими лицами - предпринимателями уплачено 48 млн.гривен.
Наибольший удельный вес поступлений единого взноса обеспечивают плательщики,
состоящих на учете в Черниговской, Прилуцком и Нежинской ОГНИ.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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