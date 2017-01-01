﻿﻿ На Черниговщине в январе-феврале поступления от уплаты единого взноса составили 427 000 000 гривен » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На Черниговщине в январе-феврале поступления от уплаты единого взноса составили 427 000 000 гривен
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На Черниговщине в январе-феврале поступления от уплаты единого взноса составили 427 000 000 гривен

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 31
На Черниговщине в январе-феврале поступления от уплаты единого взноса составили 427 000 000 гривенВ связи с существенным увеличением с 1 января 2017 размеров социальных стандартов, а именно рост размера минимальной зарплаты, а также изменениями, внесенными в законодательство по единому взносу, поступления единого взноса в текущем году увеличились.

За 2 месяца текущего года от плательщиков Черниговской области поступило

427 млн. Грн. единого взноса. Это больше прошлогодних поступлений на 24

проценты. От юридических лиц поступило 379 млн. Грн. или 89% от общей суммы

поступлений, из которых почти половину (209 млн.грн.) уплачено бюджетными

учреждениями. Физическими лицами - предпринимателями уплачено 48 млн.гривен.

Наибольший удельный вес поступлений единого взноса обеспечивают плательщики,

состоящих на учете в Черниговской, Прилуцком и Нежинской ОГНИ.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Налоговая: С начала года плательщики Черниговской ОГНИ направили в бюджеты ...

По данным отдела мониторинга доходов и учетно - отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в

Налогоплательщики в феврале заплатили более 558 000 000 гривен до бюджетов ...

В бюджеты всех уровней Черниговской области в феврале 2017 плательщиками уплачено 558 100 000.

Налоговая: Вниманию плательщиков единого взноса

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: С 01.01.2017 года вступило в силу

За 10 месяцев 2016 года черниговские плательщики увеличили поступления в Го ...

 На брифинге в.а. заместителя начальника Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области

Начисление единого взноса на общеобязательное государственное страхование ...

В Черниговскую ОГНИ поступают вопросы от работодателей по уплате единого взноса на суммы

На Черниговщине поступления от уплаты единого взноса составили 1686.2 грив ...

Как сообщили в управлении налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Черниговской области, на
﻿
Видео
В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети