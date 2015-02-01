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В центре Чернигова сражались военные (Видео)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:47
  • Просмотров: 28
Впервые в Чернигове среди военнослужащих оперативного командования «Север» организовали чемпионат по рукопашному бою. Его провели в спортивном зале в центре города. Этот вид единоборств популярен среди силовых структур и армейцев.

Поэтому в соревнованиях участвовали аж 9 команд и более полусотни участников. Военные говорят, что физическая подготовка имеет важное значение. - Это больше психологическая подготовка бойца, который должен действовать в экстремальных условиях и ситуациях, - Руслан Карпинский, начальник физической подготовки и спорта ОК «Север». Непосредственно в зоне боевых действий навыки рукопашного боя не на первом плане, считает чемпион Сухопутных войск Украины по этому виду единоборств. Виталию и его собратьям на передовой с врагом врукопашную драться не приходилось. Здесь нужны другие навыки. - Там руками и ножом много не сделаешь. Надо умело владеть автоматом и пистолетом, - Виталий, военнослужащий. Накануне турнира бойцы прошли подготовку в своих воинских частях. В каждой команде есть сильные спортсмены. Поэтому интрига сохранится до последних минут чемпионата.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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