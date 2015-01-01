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В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео)
- Вчера, 18:29
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10 марта около двух часов дня на Красной площади Чернигова сел военный вертолет.
Как известно, сегодня в Черниговском облмуздрамтеатре проходил праздничный концерт по случаю 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины. После торжеств военнослужащих из драмтеатра забрал военный вертолет воздушных сил Украины.
Как известно, сегодня в Черниговском облмуздрамтеатре проходил праздничный концерт по случаю 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины. После торжеств военнослужащих из драмтеатра забрал военный вертолет воздушных сил Украины.
Источник: cheline.com.ua
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