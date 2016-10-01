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В Нежине осовременят школьные столовые
- Вчера, 19:00
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Для частичной замены оборудования школьных столовых Нежина из городского бюджета выделено 227 084,9 грн.
В соответствии с программой «Обеспечение современных условий обучения, воспитания и развития юных нежинцев на 2016-2020 годы» Управлением образования Нежинского городского совета в 2016 году было приобретено 10 электрических плит с духовыми шкафами для учебных заведений №№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 общей стоимостью 139 160 грн. Также 7 холодильников для ООШ №№ 1, 2, 5, 6, 10, 15, гимназии № 16 общей стоимостью 64 419,90 грн; 2 водонагреватели для СОШ № 1, гимназии № 3 общей стоимостью 10 605 грн и 1 промышленную мясорубку для СШ № 11 стоимостью 12 900 грн. По информации управления образования Нежинского городского совета
В соответствии с программой «Обеспечение современных условий обучения, воспитания и развития юных нежинцев на 2016-2020 годы» Управлением образования Нежинского городского совета в 2016 году было приобретено 10 электрических плит с духовыми шкафами для учебных заведений №№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 общей стоимостью 139 160 грн. Также 7 холодильников для ООШ №№ 1, 2, 5, 6, 10, 15, гимназии № 16 общей стоимостью 64 419,90 грн; 2 водонагреватели для СОШ № 1, гимназии № 3 общей стоимостью 10 605 грн и 1 промышленную мясорубку для СШ № 11 стоимостью 12 900 грн. По информации управления образования Нежинского городского совета
Источник: cheline.com.ua
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