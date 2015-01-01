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Оружие жители Черниговщины находят на улице

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:30
  • Просмотров: 20
Операция «Оружие и взрывчатка», которая реализуется правоохранителями в Черниговской области, дает свои результаты. За несколько дней правоохранители собрали целую «коллекцию» оружия.

В Срибном ранее судимый гражданин незаконно хранил ручную осколочную гранату Ф-1 с запалом. Боеприпас изъят. Полиции мужчина объяснил, что гранату он якобы нашел.

В Черниговском районе возле сельского магазина во время личного досмотра у местного жителя полиция обнаружила 28 патронов калибра 5.45мм к автомату Калашникова. По словам гражданина, патроны он нашел несколько дней назад при въезде в село.

В Ичнянском районе в полицию поступил сигнал о том, что житель одного из сел у себя дома хранит нарезное огнестрельное оружие.

Оказалось, что это правда: мужчина незаконно держал в доме нарезную винтовку и семь патронов к ней. Оружие и патроны направлены на экспертизу.

По всем указанным фактам открыты производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Любителям оружия грозит тюремный срок от 3 до 7 лет. Продолжается досудебное расследование.

Полиция напоминает, что согласно пункту 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, в случае добровольной сдачи оружия граждане освобождаются от уголовного наказания.

Напомним, что ранее целый арсенал оружия полицейские нашли в одной из квартир Чернигова.
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Источник: 0462.ua

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