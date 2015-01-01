Оружие жители Черниговщины находят на улице

В Срибном ранее судимый гражданин незаконно хранил ручную осколочную гранату Ф-1 с запалом. Боеприпас изъят. Полиции мужчина объяснил, что гранату он якобы нашел.В Черниговском районе возле сельского магазина во время личного досмотра у местного жителя полиция обнаружила 28 патронов калибра 5.45мм к автомату Калашникова. По словам гражданина, патроны он нашел несколько дней назад при въезде в село.В Ичнянском районе в полицию поступил сигнал о том, что житель одного из сел у себя дома хранит нарезное огнестрельное оружие.Оказалось, что это правда: мужчина незаконно держал в доме нарезную винтовку и семь патронов к ней. Оружие и патроны направлены на экспертизу.По всем указанным фактам открыты производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).Любителям оружия грозит тюремный срок от 3 до 7 лет. Продолжается досудебное расследование.Полиция напоминает, что согласно пункту 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, в случае добровольной сдачи оружия граждане освобождаются от уголовного наказания.Напомним, что ранее целый арсенал оружия полицейские нашли в одной из квартир Чернигова.