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Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на ветер
- Сегодня, 10:01
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Черниговские волонтеры возмущены прилетом геликоптера на центральную площадь города. Они считают, что деньги можно было бы потратить намного полезнее, передает ТСН.
Черниговцы считают, что несколько десятков тысяч гривен на такие полеты в условиях войны пригодились бы бойцам на фронте. К тому же, вертолет разбил уличный фонарь.
Напомним, что вертолет Ми-8 приземлился на площади в пятницу днем. Его пассажир – генерал-полковник Сергея Дроздов, принявший участие в торжественной церемонии празднования 85-летия Государственного научно-испытательного центра ВСУ.
Активисты подсчитали смету полета: авиатопливо на такой перелет должно стоить около 60 тысяч гривен.
Военные в свою очередь объясняют, что это был испытательный полет, и таким образом пилот выполнял необходимую упражнение – приземление в городской зоне.
Черниговцы считают, что несколько десятков тысяч гривен на такие полеты в условиях войны пригодились бы бойцам на фронте. К тому же, вертолет разбил уличный фонарь.
Напомним, что вертолет Ми-8 приземлился на площади в пятницу днем. Его пассажир – генерал-полковник Сергея Дроздов, принявший участие в торжественной церемонии празднования 85-летия Государственного научно-испытательного центра ВСУ.
Активисты подсчитали смету полета: авиатопливо на такой перелет должно стоить около 60 тысяч гривен.
Военные в свою очередь объясняют, что это был испытательный полет, и таким образом пилот выполнял необходимую упражнение – приземление в городской зоне.
Источник: 0462.ua
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