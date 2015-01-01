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Кто зарабатывает в Чернигове больше/меньше всех, по мнению самих черниговцев?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:32
  • Просмотров: 18
Кто зарабатывает в Чернигове больше/меньше всех, по мнению самих черниговцев?Данные, предоставленные Главным управлением статистики в Черниговской области о зарплатах черниговцев в разных отраслях, натолкнули на мысль поинтересоваться у самих черниговцев – что думают по этому поводу они?

Кто зарабатывает в Чернигове больше/меньше всех, по мнению самих жителей нашего города? Об этом мы спросили у прохожих.
Екатерина, менеджер по продажам:

– Кто больше всех в Чернигове зарабатывает? На данный момент это, наверное, все-таки военные, в первую очередь, во вторую – работники торговли.

Ну а меньше всех зарабатывает, думаю, обслуживающий персонал: работники ЖЭКов, дворники…

Если же подойти к вопросу с другой стороны – какую профессию необходимо приобрести, чтобы хорошо зарабатывать?– ответ однозначный: надо идти учиться на программиста, осваивать IТ-сферу. Это актуально не только для Чернигова, но и для Украины в целом.

У меня есть знакомые, которые хорошо зарабатывают в Чернигове, и они трудятся именно в этой сфере. Сколько зарабатывают? По несколько тысяч долларов точно.
Юрий, пенсионер:

– Больше заработать можно только в строительстве, наверное. У меня нет знакомых, которые хорошо зарабатывают в Чернигове, поэтому я затрудняюсь ответить.

Ну а самые низкооплачиваемые, думаю, грузчики или что-то в этом роде.
Ярослав, юрист:

– Трудно сказать, где зарплаты хорошие, а где нет. Если честно, в последнее время я ни от кого в Чернигове не слышал, что у них там-то и там-то большие зарплаты. Если где и подняли, то цены выросли, и всё равно не хватает…

Например, знаю, в суде люди работают – жалуются, что зарплаты маленькие. И те же медработники – тоже жалуются: зарплаты слабые, а работы выше крыши.

Конечно, все относительно, но то, что денег у черниговцев не хватает, – это факт.

По той же причине трудно сказать, какая профессия в будущем принесет большую прибыль. Например, юристом – быть хорошо, но нужно еще и уметь устроиться в этой жизни.

Так что, наверное, все профессии нужны, все профессии важны. Главное, чтобы ты смог в этой профессии приложить все свои усилия и добиться успеха. А там – как повезет.
Наталия, ведущий инженер:

– Держслужбовці, думаю, непогано заробляють на даний час. А взагалі, на мою думку, зараз дуже востребувані фармацевти. Якщо і вчитися, то на фармацевта. Там можна заробити. А хворих людей у нас усе більшає й більшає.

Щоправда, медиків я би не відносила до категорії заможних. Мабуть, вони, якщо й заробляють добре, то тільки на хабарах. А то вже такий заробіток…

Взагалі ж пристойно заробити в Чернігові неможливо. Ті зі зайомих мені людей, які заробили, скажімо, на квартиру, були вимушені виїхати з країни на заробітки. Тільки так.

Навіть у Києві зараз із заробітками не дуже. Хоча там, як для молоді, набаго більше можливостей, тому, вважаю справедливо, що всі їдуть туди. У Чернігові дуже важко.

Причому сказати, що хтось заробляє найменше, і неможливо – уже всіх зрівняли, з урахуванням цін – до найнижчого.

Гадаю, тепер, мабуть, найнезахищеними залишились вихователі. У вчителів хоча б ставка, а у вихователів навіть ставки ніколи не було. А робота в них дуже відповідальна.

Що ж до інженерів, заробітна плата – не дуже велика. Заробити можна, але дивлячись в якій сфері.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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