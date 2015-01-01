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За 2016 год средняя зарплата на Черниговщине выросла, а в январе 2017-го подросли и цены
- Сегодня, 10:29
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В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более) по сравнению с 2015 годом выросла на 21,4 % и составила 4002 грн. Сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
Среди наиболее оплачиваемых были работники добывающей промышленности и разработки карьеров, производства кокса и продуктов нефтепереработки, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, сферы информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности, занятые в производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха. В этих сферах начисления в 1,7–1,3 раза превысили средний показатель в области.
В то же время, абсолютный размер заработной платы работников предприятий почтовой и курьерской деятельности, производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин был значительно ниже и не превышал 57,2 % среднего показателя в области.
Индекс реальной заработной платы в 2016 по сравнению с 2015 годом составил 107 %. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в течение 2016 уменьшилась на 5,3 миллиона грн (на 28,1 %) и на 1 января 2017 составляла 13,7 миллионов грн. Сумма долга составляет 1,5 % от фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2016.
Долги работникам экономически активных предприятий составляли 7,5 миллиона грн. Их размеры уменьшились в течение 2016 на 3,7 миллиона грн (на 33,2%). Наибольшая задолженность среди экономически активных предприятий наблюдалась в промышленности 4,6 миллиона грн (61 % общей суммы), строительстве – 1,3 миллиона грн (17,7 %), профессиональной, научной и технической деятельности – 0,7 миллиона грн (9, 7 %).
Количество работников экономически активных предприятий, которые своевременно не получили заработную плату, уменьшилось в течение 2016 в 1,6 раза и на 1 января 2017 составила 1,3 тысячи человек (0,7 % общего количества штатных работников, занятых в экономике области). Большинство из них была в промышленности (53,1 %).
Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 5811 грн, что на 21% больше средней заработной платы, начисленной за декабрь 2016.
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе 2017 в области, как и в Украине, составил 101,1%. Продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 2,1%. Больше всего (на 21,6 %) подорожали овощи, на 7,2 % – фрукты, на 6,5 % – сметана, на 3,8 % – молоко. В то же время яйца стали дешевле на 4,8 %.
Цены в сфере транспорта повысились на 1,7 %, в сфере здравоохранения – на 1,6 %. В то же время за счет сезонных распродаж на 5,3% снизились цены на одежду и обувь.
Среди наиболее оплачиваемых были работники добывающей промышленности и разработки карьеров, производства кокса и продуктов нефтепереработки, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, сферы информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности, занятые в производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха. В этих сферах начисления в 1,7–1,3 раза превысили средний показатель в области.
В то же время, абсолютный размер заработной платы работников предприятий почтовой и курьерской деятельности, производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин был значительно ниже и не превышал 57,2 % среднего показателя в области.
Индекс реальной заработной платы в 2016 по сравнению с 2015 годом составил 107 %. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в течение 2016 уменьшилась на 5,3 миллиона грн (на 28,1 %) и на 1 января 2017 составляла 13,7 миллионов грн. Сумма долга составляет 1,5 % от фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2016.
Долги работникам экономически активных предприятий составляли 7,5 миллиона грн. Их размеры уменьшились в течение 2016 на 3,7 миллиона грн (на 33,2%). Наибольшая задолженность среди экономически активных предприятий наблюдалась в промышленности 4,6 миллиона грн (61 % общей суммы), строительстве – 1,3 миллиона грн (17,7 %), профессиональной, научной и технической деятельности – 0,7 миллиона грн (9, 7 %).
Количество работников экономически активных предприятий, которые своевременно не получили заработную плату, уменьшилось в течение 2016 в 1,6 раза и на 1 января 2017 составила 1,3 тысячи человек (0,7 % общего количества штатных работников, занятых в экономике области). Большинство из них была в промышленности (53,1 %).
Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 5811 грн, что на 21% больше средней заработной платы, начисленной за декабрь 2016.
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе 2017 в области, как и в Украине, составил 101,1%. Продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 2,1%. Больше всего (на 21,6 %) подорожали овощи, на 7,2 % – фрукты, на 6,5 % – сметана, на 3,8 % – молоко. В то же время яйца стали дешевле на 4,8 %.
Цены в сфере транспорта повысились на 1,7 %, в сфере здравоохранения – на 1,6 %. В то же время за счет сезонных распродаж на 5,3% снизились цены на одежду и обувь.
Источник: 0462.ua
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