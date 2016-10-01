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Черниговец превратил свою квартиру в оружейный склад

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:02
  • Просмотров: 14
Черниговец превратил свою квартиру в оружейный складЖитель Чернигова хранил в квартире 6 гранат, 500 патронов и переделанное охотничье оружие.

Во время санкционированного обыска в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие и взрывчатка» полиция совместно с сотрудниками СБУ изъяла в доме жителя Чернигова 5 ручных осколочных гранат Ф-1 и одну гранату РГ-42.

Также улов правоохранителей состоял из запалов к гранатам, более полутысячи патронов калибра 5,45мм и 7,62мм. Взрывотехники изъяли гранаты и направили их на экспертизу.
Кроме того изъято охотничье оружие, переделанное для стрельбы очередями.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

За такой арсенал нарушителю закона грозит наказание в виде 3-7 лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого полиция намерена выяснить происхождение боеприпасов и для чего мужчина их хранил.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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