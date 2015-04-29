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В центре Чернигова маршрутка попала в ДТП
- Сегодня, 11:32
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В результате аварии никто серьезно не пострадал, но на место событий выезжала скорая помощь.
ДТП произошло накануне вечером (около 21.30), 11 марта, на перекрестке улицы Хлебопекарской и проспекта Победы - в районе полиграфично-издательского комплекса "Десна".
Участники аварии – автобус, следовавший по маршруту 160 (Гущин – Киселевка) и легковой автомобиль марки Chevrolet.
Со слов очевидцев, легковой автомобиль выехал на проспект с Хлебопекарской улицы и столкнулся с маршруткой, которая ехала по проспекту Победы со стороны «круга» в направлении Центрального рынка.
ДТП произошло накануне вечером (около 21.30), 11 марта, на перекрестке улицы Хлебопекарской и проспекта Победы - в районе полиграфично-издательского комплекса "Десна".
Участники аварии – автобус, следовавший по маршруту 160 (Гущин – Киселевка) и легковой автомобиль марки Chevrolet.
Со слов очевидцев, легковой автомобиль выехал на проспект с Хлебопекарской улицы и столкнулся с маршруткой, которая ехала по проспекту Победы со стороны «круга» в направлении Центрального рынка.
Источник: 0462.ua
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