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Избитый в ночном клубе парень вышел из комы через полтора месяца

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 24
Избитый в ночном клубе парень вышел из комы через полтора месяца22-летний молодой человек, пострадавший в драке в клубе «Янтарная кошка», идет на поправку, сообщает ЧЕline.

Напомним, что в конце января между ним и другим посетителем клуба произошла драка, в результате которой парень после двух ударов в голову заработал трещины в черепе, потерял сознание и впал в кому.

Врачи прогнозов не давали и долгое время рассчитывали, что удастся обойтись без операции, однако в феврале молодому человеку пришлось делать трепанацию черепа, чтобы снять отек головного мозга.

На днях пострадавший вышел из комы. Более того, он уже самостоятельно ест, разговаривает, встает с постели. Его уже перевели из реанимации в общее отделение.

Позже парня переведут в 3-ю городскую больницу, где он несколько месяцев будет проходить реабилитацию.

Врачи говорят, что у него есть все шансы на полное выздоровление. Правда, придется пройти еще один этап лечения – операцию по восстановлению черепа.

А вот расследование уголовного дела пока продвигается не слишком быстро. Адвокат пострадавшего жалуется на то, что ему не предоставляют все материалы следствия.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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