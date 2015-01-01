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Новые дорожки в сквере Богдана Хмельницкого уже рассыпаются

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:39
  • Просмотров: 32
Новые дорожки в сквере Богдана Хмельницкого уже рассыпаютсяПользователи социальных сетей из Чернигова зафиксировали трещины в дорожках, которые проложены в сквере, где продолжается реконструкция.

Новые дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, уже деформированы – на одной из них явно видна трещина, образовавшаяся из-за «расползания» на две части.

Видимо, укладывалась плитка в морозную погоду, а после оттаивания грунт просел. Учитывая, что в сквере работает тяжелая техника, это еще больше может усложнить ситуацию.

Напомним, что в 2016 году на реконструкцию сквера было потрачено 8,7 миллионов гривен из городского бюджета.

В 2017 году предусмотрено еще 7,1 мллионов и более 500 тысяч на освещение и реконструкцию памтяника Богдану Хмельницкому.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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