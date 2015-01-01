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Новые дорожки в сквере Богдана Хмельницкого уже рассыпаются
- Сегодня, 13:39
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Пользователи социальных сетей из Чернигова зафиксировали трещины в дорожках, которые проложены в сквере, где продолжается реконструкция.
Новые дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, уже деформированы – на одной из них явно видна трещина, образовавшаяся из-за «расползания» на две части.
Видимо, укладывалась плитка в морозную погоду, а после оттаивания грунт просел. Учитывая, что в сквере работает тяжелая техника, это еще больше может усложнить ситуацию.
Напомним, что в 2016 году на реконструкцию сквера было потрачено 8,7 миллионов гривен из городского бюджета.
В 2017 году предусмотрено еще 7,1 мллионов и более 500 тысяч на освещение и реконструкцию памтяника Богдану Хмельницкому.
Новые дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, уже деформированы – на одной из них явно видна трещина, образовавшаяся из-за «расползания» на две части.
Видимо, укладывалась плитка в морозную погоду, а после оттаивания грунт просел. Учитывая, что в сквере работает тяжелая техника, это еще больше может усложнить ситуацию.
Напомним, что в 2016 году на реконструкцию сквера было потрачено 8,7 миллионов гривен из городского бюджета.
В 2017 году предусмотрено еще 7,1 мллионов и более 500 тысяч на освещение и реконструкцию памтяника Богдану Хмельницкому.
Источник: 0462.ua
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