﻿﻿ Трещина в новой брусчатке в парке Хмельницкого не могла быть трещиной » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Трещина в новой брусчатке в парке Хмельницкого не могла быть трещиной
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Трещина в новой брусчатке в парке Хмельницкого не могла быть трещиной

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:47
  • Просмотров: 11
Трещина в новой брусчатке в парке Хмельницкого не могла быть трещинойСоответствующее заявление сделал начальник отдела технадзора управления капитального строительства Александр Бойко.

По словам инженера трещины и разломы в принципе не могут появляться на таких конструкциях как плиточная кладка, так как они сами по себе не статичны, а зазор между брусчаткой, который в Сети «окрестили» трещиной, - это естественный процесс усадки песка, он был ожидаемым и является частью технологии.

Он заверил, что все работы подрядчик выполнил согласно технологии: шар песка, 2 шара щебня, затем 10 см песчано-цементной смеси и 6-сантиметровая брусчатка, при этом швы между брусчаткой затираются песком. Не был нарушен температурный режим (среднесуточная температура во время работ не опускалась ниже +5 градусов Цельсия).

Дело в том, что сфотографированный участок дороги, где явно видно зазор между плиткой, клали осенью прошлого года, из-за чего песок был влажным и не просыпался до цементного основания. После отпели талая вода утрамбовала песок до низа.

По словам Александра Григорьевича, процедуру может понадобиться повторить несколько раз по всей площади работ – такова технология, но как только песок в швах плотно утрамбуется, конструкция станет настолько прочной, что сможет без проблем выдержать вес трактора.

Сбоку (у бордюров) высыпаться брусчатка тоже не будет, так как и сами бордюры зацементированы. К слову, ту самую "трещину" уже тоже засыпали песком.

На сегодняшний день капремонт сквера им. Богдана Хмельницкого близится к завершению, без покрытия пока остаются 500 квадратов дорожек, - их оставили специально для тяжелой техники, которую будут задействовать во время демонтажа памятника гетману, которую проведут во втором квартале.

По предварительным данным работы вместе с озеленением планируют закончить до конца мая.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Новые дорожки в сквере Богдана Хмельницкого уже рассыпаются

Пользователи социальных сетей из Чернигова зафиксировали трещины в дорожках, которые проложены в

Реконструкция сквера им. Богдана Хмельницкого продолжается

В Чернигове в сквере имени Б. Хмельницкого установили 29 новых лавочек. По проекту они будут 65,

Чернигов может остаться без ремонта дорог и сквера Хмельницкого

Причина того, что работы могут быть остановлены, лежит в истории с… уличными светильниками, пишет

С черниговских улиц убирают неиспользованный песок

С черниговских улиц убирают неиспользованный песок Коммунальщики сегодня приступили к уборке

Отопление в Чернигове обещают включить не позже 15 октября

По словам черниговского городского головы, батареи в квартирах черниговцев нагреются не позже 15

Новый глава черниговского автодора обещает масштабный ремонт дорог

Недавно назначенный на должность руководителя Службы автомобильных дорог в области Евгений
﻿
Видео
Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети