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Трещина в новой брусчатке в парке Хмельницкого не могла быть трещиной
- Сегодня, 14:47
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Соответствующее заявление сделал начальник отдела технадзора управления капитального строительства Александр Бойко.
По словам инженера трещины и разломы в принципе не могут появляться на таких конструкциях как плиточная кладка, так как они сами по себе не статичны, а зазор между брусчаткой, который в Сети «окрестили» трещиной, - это естественный процесс усадки песка, он был ожидаемым и является частью технологии.
Он заверил, что все работы подрядчик выполнил согласно технологии: шар песка, 2 шара щебня, затем 10 см песчано-цементной смеси и 6-сантиметровая брусчатка, при этом швы между брусчаткой затираются песком. Не был нарушен температурный режим (среднесуточная температура во время работ не опускалась ниже +5 градусов Цельсия).
Дело в том, что сфотографированный участок дороги, где явно видно зазор между плиткой, клали осенью прошлого года, из-за чего песок был влажным и не просыпался до цементного основания. После отпели талая вода утрамбовала песок до низа.
По словам Александра Григорьевича, процедуру может понадобиться повторить несколько раз по всей площади работ – такова технология, но как только песок в швах плотно утрамбуется, конструкция станет настолько прочной, что сможет без проблем выдержать вес трактора.
Сбоку (у бордюров) высыпаться брусчатка тоже не будет, так как и сами бордюры зацементированы. К слову, ту самую "трещину" уже тоже засыпали песком.
На сегодняшний день капремонт сквера им. Богдана Хмельницкого близится к завершению, без покрытия пока остаются 500 квадратов дорожек, - их оставили специально для тяжелой техники, которую будут задействовать во время демонтажа памятника гетману, которую проведут во втором квартале.
По предварительным данным работы вместе с озеленением планируют закончить до конца мая.
По словам инженера трещины и разломы в принципе не могут появляться на таких конструкциях как плиточная кладка, так как они сами по себе не статичны, а зазор между брусчаткой, который в Сети «окрестили» трещиной, - это естественный процесс усадки песка, он был ожидаемым и является частью технологии.
Он заверил, что все работы подрядчик выполнил согласно технологии: шар песка, 2 шара щебня, затем 10 см песчано-цементной смеси и 6-сантиметровая брусчатка, при этом швы между брусчаткой затираются песком. Не был нарушен температурный режим (среднесуточная температура во время работ не опускалась ниже +5 градусов Цельсия).
Дело в том, что сфотографированный участок дороги, где явно видно зазор между плиткой, клали осенью прошлого года, из-за чего песок был влажным и не просыпался до цементного основания. После отпели талая вода утрамбовала песок до низа.
По словам Александра Григорьевича, процедуру может понадобиться повторить несколько раз по всей площади работ – такова технология, но как только песок в швах плотно утрамбуется, конструкция станет настолько прочной, что сможет без проблем выдержать вес трактора.
Сбоку (у бордюров) высыпаться брусчатка тоже не будет, так как и сами бордюры зацементированы. К слову, ту самую "трещину" уже тоже засыпали песком.
На сегодняшний день капремонт сквера им. Богдана Хмельницкого близится к завершению, без покрытия пока остаются 500 квадратов дорожек, - их оставили специально для тяжелой техники, которую будут задействовать во время демонтажа памятника гетману, которую проведут во втором квартале.
По предварительным данным работы вместе с озеленением планируют закончить до конца мая.
Источник: 0462.ua
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