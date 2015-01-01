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В Черниговской области повесился дежурный котельной, в которой произошел взрыв
- Сегодня, 15:32
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На минувших выходных в Соснице Черниговской области произошло ЧП.
На улице Черниговской в помещении котельной, принадлежащей предприятию ОАО «Облтеплокомуненерго», был взрыв.
Как оказалось, взорвалась смесь газов в котле. К счастью, взрыв не привел к человеческим жертвам. Не было и пожара.
Из-за взрыва пострадали помещения котельной и непосредственно газовый котел.
Произошло это во время дежурства одного из местных жителей. После происшествия с человека требовали возмещения убытков.
Руководство ОАО «Облтеплокомуненерго» «повесило» все на халатность дежурного.
Как сообщает Чеline, из собственных источников им стало известно, что у 52-летнего мужчины не выдержали нервы и он покончил жизнь самоубийством. Во вторник похороны.
Следует отметить, что сейчас котельная уже работает. И проблем с отоплением сооружений, которых обеспечивала теплом данная котельная нет.
На улице Черниговской в помещении котельной, принадлежащей предприятию ОАО «Облтеплокомуненерго», был взрыв.
Как оказалось, взорвалась смесь газов в котле. К счастью, взрыв не привел к человеческим жертвам. Не было и пожара.
Из-за взрыва пострадали помещения котельной и непосредственно газовый котел.
Произошло это во время дежурства одного из местных жителей. После происшествия с человека требовали возмещения убытков.
Руководство ОАО «Облтеплокомуненерго» «повесило» все на халатность дежурного.
Как сообщает Чеline, из собственных источников им стало известно, что у 52-летнего мужчины не выдержали нервы и он покончил жизнь самоубийством. Во вторник похороны.
Следует отметить, что сейчас котельная уже работает. И проблем с отоплением сооружений, которых обеспечивала теплом данная котельная нет.
Источник: 0462.ua
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