﻿﻿ В Черниговской области повесился дежурный котельной, в которой произошел взрыв » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Черниговской области повесился дежурный котельной, в которой произошел взрыв
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Черниговской области повесился дежурный котельной, в которой произошел взрыв

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:32
  • Просмотров: 12
В Черниговской области повесился дежурный котельной, в которой произошел взрывНа минувших выходных в Соснице Черниговской области произошло ЧП.

На улице Черниговской в ​​помещении котельной, принадлежащей предприятию ОАО «Облтеплокомуненерго», был взрыв.

Как оказалось, взорвалась смесь газов в котле. К счастью, взрыв не привел к человеческим жертвам. Не было и пожара.

Из-за взрыва пострадали помещения котельной и непосредственно газовый котел.

Произошло это во время дежурства одного из местных жителей. После происшествия с человека требовали возмещения убытков.

Руководство ОАО «Облтеплокомуненерго» «повесило» все на халатность дежурного.

Как сообщает Чеline, из собственных источников им стало известно, что у 52-летнего мужчины не выдержали нервы и он покончил жизнь самоубийством. Во вторник похороны.

Следует отметить, что сейчас котельная уже работает. И проблем с отоплением сооружений, которых обеспечивала теплом данная котельная нет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

За минувший год население Черниговской области уменьшилось на 11,5 тысяч жи ...

По оценке на 1 января 2017 года в Черниговской области проживает 1 млн. 33 тысячи 412 человек. Об

В Чернигове в гаражах произошел взрыв

В гаражном кооперативе по улице Кольцевой в одном из гаражей произошел взрыв, в результате

В Сосницком районе в школьной котельной погиб человек

Седьмого января около полуночи в помещении школьной котельной села Большое Устье Сосницкого района

Взрыв мины на черниговском "Химволокно" травмировал троих людей

Сегодня, 25 ноября, около 12:00 дня на одном из предприятий, который располагается на территории

Взрыв гранаты в Черниговской области. Умерли два человека

В Черниговской области демобилизованный боец подорвался на привезенной с фронта гранате. Кроме

Спасатели потушили возгорание газового счетчика, предотвратив взрыв

Спасатели потушили возгорание газового счетчика, предотвратив взрыв
﻿
Видео
Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети