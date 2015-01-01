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Китай, Великобритания и Нидерланды инвестируют в промышленность Черниговщины миллионы
- Сегодня, 16:04
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В минувшем году в экономику Черниговской области иностранными инвесторами вложено 152,6 млн. долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала) по сравнению с 3,9 млн. долларов в 2015 году. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
Так приток прямых инвестиций в 2016 году осуществили инвесторы 12 стран мира.
К основным странам-инвесторам, на которые приходилось 99,4% общего объема поступлений инвестиций, относятся Великобритания, Китай, Нидерланды.
Самые большие объемы поступлений прямых инвестиций были направлены в
промышленность - 150,1 млн. долл.
Прямые инвестиции в экономику стран мира предприятиями и организациями области не
осуществлялись.
Так приток прямых инвестиций в 2016 году осуществили инвесторы 12 стран мира.
К основным странам-инвесторам, на которые приходилось 99,4% общего объема поступлений инвестиций, относятся Великобритания, Китай, Нидерланды.
Самые большие объемы поступлений прямых инвестиций были направлены в
промышленность - 150,1 млн. долл.
Прямые инвестиции в экономику стран мира предприятиями и организациями области не
осуществлялись.
Источник: 0462.ua
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