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Из-за незаконного сжигания мусора и растительности на Черниговщине за две недели случилось 57 пожаров

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:30
  • Просмотров: 9
Из-за незаконного сжигания мусора и растительности на Черниговщине за две недели случилось 57 пожаровНесмотря на неоднократные предостережения спасателей об опасности сжигания мусора и сухой растительности, население продолжает пренебрегать мерами безопасности. Как результат, с начала марта на Черниговщине в результате неконтролируемого сжигания мусора и сухостоя возникло 53 пожара в природных экосистемах и 4 в жилом секторе граждан.

Только за минувшие выходные пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 11 пожаров в экосистемах на общей площади 263 га. Благодаря оперативному вмешательству не допущено распространение огня на лесные массивы, жилой сектор, объекты государственной или частной собственности.

Так, 11 марта в 14:25 возле села Новая Гребля Прилукского района на поле одного из сельхозобществ произошел пожар стерни и сухой травы на площади 200 га. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неизвестного.

На следующий день в 19:00 по этой же причине на открытой территории возле села Даневка Козелецкого района возник пожар сухой травы на общей площади 50 га.

В связи с этим, спасатели обращаются к населению с просьбой быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем. Не разводите костер, не бросайте непогашенные окурки или спички вблизи зданий, торфяников, в лесопарковых зонах, на полях и обочинах дорог.

Самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает наложение штрафных санкций. Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет избежать непредсказуемых последствий.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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