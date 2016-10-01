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Безработица в Черниговской области теряет «женское лицо»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
  • Просмотров: 8
Безработица в Черниговской области теряет «женское лицо»В свое время в обществе сложилось мнение, что женщины больше страдают от безработицы, чем мужчины. Сегодня стереотип о том, что «безработица имеет женское лицо», потерял свою актуальность, говорят в Черниговской службе занятости.

По данным статистики, соотношение женщин и мужчин среди безработных почти одинаково. В течение 2016 года среди безработных, состоящих на учете в службе занятости, доля представительниц прекрасного пола составляет 52%. Среди безработных предпенсионного возраста (за 10 лет до пенсии) женщин меньше – 43%. Поэтому есть все основания констатировать, что от экономических проблем в обществе страдают в равной степени как мужчины, так и женщины.

Однако среди трудоустроенных в прошлом году при содействии службы занятости большинство составляют мужчины – 54%. Преобладают они и среди тех, кто решился открыть собственное дело – 65%.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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