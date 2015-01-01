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За самовольную вырубку леса предприятие в Черниговской области заплатило 50 тысяч гривен убытка
- Сегодня, 17:33
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Высший хозяйственный суд Украины поддержал позицию прокуратуры области о необходимости лесхоза нести материальную ответственность за незаконную порубку леса неустановленными лицами, в результате которой окружающей среде причинен ущерб в размере более 50 тысяч гривен.
В ходе рассмотрения дела прокурор доказал, что государственное предприятие нарушило требования Лесного кодекса Украины, не обеспечило сохранение лесного фонда на подведомственной территории, допустило самовольную рубку. Это повлекло материальный ущерб лесному фонду, который находится под охраной государства.
Сейчас по принципиальной позиции прокуратуры убытки уже возмещены виновным лицом в бюджет. Нарушения в сфере лесопользования и в дальнейшем остаются в поле зрения органов прокуратуры.
В ходе рассмотрения дела прокурор доказал, что государственное предприятие нарушило требования Лесного кодекса Украины, не обеспечило сохранение лесного фонда на подведомственной территории, допустило самовольную рубку. Это повлекло материальный ущерб лесному фонду, который находится под охраной государства.
Сейчас по принципиальной позиции прокуратуры убытки уже возмещены виновным лицом в бюджет. Нарушения в сфере лесопользования и в дальнейшем остаются в поле зрения органов прокуратуры.
Источник: 0462.ua
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