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Насколько исправно платят за коммуналку жители Черниговской области?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:02
  • Просмотров: 7
В январе 2017 года населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги
137,2 млн. грн, что составляет 72,2% начисленных сумм. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

На конец января 2017 года задолженность населения по оплате за централизованное
отопление и горячее водоснабжение составила 69,2 млн.грн, за газоснабжение -
28,2 млн.грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий -
20,1 млн.грн, за вывоз бытовых отходов - 1,8 млн.грн.

Кроме того, в январе 2017 года населением области оплачено за электроэнергию
33,6 млн.грн.

Задолженность по оплате электроэнергии на конец января составила
34,6 млн.грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом
электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч), на одного владельца лицевого счета
в январе 2017 года составляли 1047,85 грн, что на 29,2% больше, чем в январе 2016 года.

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.2003 No 976 "О
утверждении Порядка погашения реструктуризированной задолженности и внесения
текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги "в январе 2017. с населением было
заключено 40 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на
общую сумму 108,2 тыс.грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 73,4 тыс.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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