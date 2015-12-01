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Черниговские биатлонисты – призеры Кубка мира
- Сегодня, 09:03
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В Финляндии прошли гонки предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону. В смешанной эстафетной гонке сборная Украины в четвертый раз за сезон взобралась на пьедестал почета.
Произошло это в смешанной классической эстафете (две спортсменки + два спортсмена от каждой страны).
На первом этапе за Украину бежала Ирина Варвинец из Чернигова, которая за сезон стала лучшим стартером сборной. И в этот раз она выдала отличный отрезок: идеальная стрельба и второе место на промежуточном финише в 20 секундах от лидеров.
На втором этапе сборная Украины опустилась на 4-е место, но потом еще один представитель Чернигова Сергей Семенов вернул команду в ТОП-3.
На последнем этапе команда уже не упустила бронзовую медаль.
В ближайшую пятницу биатлонисты выйдут на старт первой гонки в рамках последнего этапа нынешнего розыгрыша Кубка мира.
Произошло это в смешанной классической эстафете (две спортсменки + два спортсмена от каждой страны).
На первом этапе за Украину бежала Ирина Варвинец из Чернигова, которая за сезон стала лучшим стартером сборной. И в этот раз она выдала отличный отрезок: идеальная стрельба и второе место на промежуточном финише в 20 секундах от лидеров.
На втором этапе сборная Украины опустилась на 4-е место, но потом еще один представитель Чернигова Сергей Семенов вернул команду в ТОП-3.
На последнем этапе команда уже не упустила бронзовую медаль.
В ближайшую пятницу биатлонисты выйдут на старт первой гонки в рамках последнего этапа нынешнего розыгрыша Кубка мира.
Источник: 0462.ua
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