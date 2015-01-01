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Профсоюзную гостиницу выселяют

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:32
  • Просмотров: 23
Профсоюзную гостиницу выселяют
Помещение Черниговского учебно-методического центра профсоюзов, расположенное на улице Шевченко, стало предметом судебных разбирательств.

Представители УМЦ профсоюзов в ближайший четверг, 16 марта, в суде попробуют отстоять здание. У Фонда госимущества на гостиницу другой взгляд.

В УМЦ сообщили, что Фонд государственного имущества Украины, просит Хозяйственный суд Черниговской области выселить предприятие.

Оно принадлежит ФГИУ, но используется профсоюзами для размещения там учебных аудиторий, актового зала, гостиницы, кафе.

В УМЦ уверяют, что все это используется для нужд обучения профсоюзных кадров, оказание консультационной, юридической помощи людям труда, обучения по вопросам охраны труда и т. д.

История тянется еще с 2011 года, когда прокуратура инициировала вопрос перехода здания в собственность государства.

В 2015 году Высший хозяйственный суд Украины постановил признать право собственности на здание, которое использует УМЦ профсоюзов за государством.

Профсоюзы не смирились с решением и направили жалобу в Европейский суд по правам человека.

Решения пока нет (да и оно может растянуться на годы), а тем временем Фонд госимущества просит через суд как можно скорее освободить помещения.

Учебный центр размещается в Чернигове по адресу ул. Шевченко 105-А. Он был построен в 1987 году за счет средств украинского республиканского совета профсоюзов и средств областных профсоюзных организаций.

В УМЦ вспоминают, что во времена правления Януковича на всю эту территорию якобы положил глаз сын теперь беглого экс-президента, мечтавший о создании на берегу Десны яхт-клуба.

Тогда же началось выживание соседних с гостиницей структур – полка связи и «Черниговтуриста» (гостиница «Брянск»).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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