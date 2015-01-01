4ернігів.інфо » Стрічка новин » Профсоюзную гостиницу выселяют
Помещение Черниговского учебно-методического центра профсоюзов, расположенное на улице Шевченко, стало предметом судебных разбирательств.
Представители УМЦ профсоюзов в ближайший четверг, 16 марта, в суде попробуют отстоять здание. У Фонда госимущества на гостиницу другой взгляд.
В УМЦ сообщили, что Фонд государственного имущества Украины, просит Хозяйственный суд Черниговской области выселить предприятие.
Оно принадлежит ФГИУ, но используется профсоюзами для размещения там учебных аудиторий, актового зала, гостиницы, кафе.
В УМЦ уверяют, что все это используется для нужд обучения профсоюзных кадров, оказание консультационной, юридической помощи людям труда, обучения по вопросам охраны труда и т. д.
История тянется еще с 2011 года, когда прокуратура инициировала вопрос перехода здания в собственность государства.
В 2015 году Высший хозяйственный суд Украины постановил признать право собственности на здание, которое использует УМЦ профсоюзов за государством.
Профсоюзы не смирились с решением и направили жалобу в Европейский суд по правам человека.
Решения пока нет (да и оно может растянуться на годы), а тем временем Фонд госимущества просит через суд как можно скорее освободить помещения.
Учебный центр размещается в Чернигове по адресу ул. Шевченко 105-А. Он был построен в 1987 году за счет средств украинского республиканского совета профсоюзов и средств областных профсоюзных организаций.
В УМЦ вспоминают, что во времена правления Януковича на всю эту территорию якобы положил глаз сын теперь беглого экс-президента, мечтавший о создании на берегу Десны яхт-клуба.
Тогда же началось выживание соседних с гостиницей структур – полка связи и «Черниговтуриста» (гостиница «Брянск»).
Профсоюзную гостиницу выселяют
- Сегодня, 09:32
- Просмотров: 23
Помещение Черниговского учебно-методического центра профсоюзов, расположенное на улице Шевченко, стало предметом судебных разбирательств.
Представители УМЦ профсоюзов в ближайший четверг, 16 марта, в суде попробуют отстоять здание. У Фонда госимущества на гостиницу другой взгляд.
В УМЦ сообщили, что Фонд государственного имущества Украины, просит Хозяйственный суд Черниговской области выселить предприятие.
Оно принадлежит ФГИУ, но используется профсоюзами для размещения там учебных аудиторий, актового зала, гостиницы, кафе.
В УМЦ уверяют, что все это используется для нужд обучения профсоюзных кадров, оказание консультационной, юридической помощи людям труда, обучения по вопросам охраны труда и т. д.
История тянется еще с 2011 года, когда прокуратура инициировала вопрос перехода здания в собственность государства.
В 2015 году Высший хозяйственный суд Украины постановил признать право собственности на здание, которое использует УМЦ профсоюзов за государством.
Профсоюзы не смирились с решением и направили жалобу в Европейский суд по правам человека.
Решения пока нет (да и оно может растянуться на годы), а тем временем Фонд госимущества просит через суд как можно скорее освободить помещения.
Учебный центр размещается в Чернигове по адресу ул. Шевченко 105-А. Он был построен в 1987 году за счет средств украинского республиканского совета профсоюзов и средств областных профсоюзных организаций.
В УМЦ вспоминают, что во времена правления Януковича на всю эту территорию якобы положил глаз сын теперь беглого экс-президента, мечтавший о создании на берегу Десны яхт-клуба.
Тогда же началось выживание соседних с гостиницей структур – полка связи и «Черниговтуриста» (гостиница «Брянск»).
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
В Чернигове предлагают обучение и трудоустройство по профессии водителя тро ...
Черниговская областная служба занятости предлагает бесплатно получить профессию водителя
Черниговщина готовится к Форуму деловых и творческих женщин
Ко Дню предпринимателя 16 сентября в большом зале предприятия "Учебно-методический центр
Черниговская прокуратура продолжает заниматься гостиницей «Брянск»
Киевский апелляционный хозяйственный суд 16 июня поддержал правовую позицию прокуратуры
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Международная организация труда (International,Labour Organization, ILO, русск. МОТ) объявила 28
Гостиницу «Брянск» решили оценить. И продать?
«Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Черниговской области
В Брянске переименовали гостиницу «Чернигов»
Брянскую гостиницу «Чернигов» переименовали в «Центральную». Это прежнее название отеля, которое
Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук...
Добавить комментарий!