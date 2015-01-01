Глава Укравтодора проверил, как на Черниговщине ремонтируют дороги

В результате проверки выяснилось, что не все бригады, заявленные в утвержденном плане, осуществляли ремонтные работы. В частности, не выполнялись работы на 29–31 км (Киевская область) этой трассы. Работы бригад на 61–63 км и 144–145 км (Черниговская область) выполнялись согласно графику и объемами.– Контролируя проведение ремонтов, мы будем использовать успешный опыт бизнеса, который заботится о качестве своего сервиса. Именно поэтому я решил проводить инспекции по всей Украине регулярно, без предупреждений и дополнительных сообщений, – сказал Новак.Ранее глава Укравтодора заявил, что до июня проезд по основным коридорам Украины будет обеспечен. С 1 марта в областях начались ремонтные работы, которые позволят осуществить проезд по 30 тысячам км украинских дорог. Для этого подготовлена ​​необходимая техника, мобилизованы имеющиеся ресурсы.Недофинансирование отрасли в течение последних 10 лет привело к разрушению украинских дорог, 95% которых не соответствуют нормативным требованиям.