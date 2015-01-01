4ернігів.інфо » Стрічка новин » Глава Укравтодора проверил, как на Черниговщине ремонтируют дороги
Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины, 9 марта провел внеплановую проверку работ по ликвидации ямочности на трассе М-01 в Киевской и Черниговской областях.
В результате проверки выяснилось, что не все бригады, заявленные в утвержденном плане, осуществляли ремонтные работы. В частности, не выполнялись работы на 29–31 км (Киевская область) этой трассы. Работы бригад на 61–63 км и 144–145 км (Черниговская область) выполнялись согласно графику и объемами.
– Контролируя проведение ремонтов, мы будем использовать успешный опыт бизнеса, который заботится о качестве своего сервиса. Именно поэтому я решил проводить инспекции по всей Украине регулярно, без предупреждений и дополнительных сообщений, – сказал Новак.
Ранее глава Укравтодора заявил, что до июня проезд по основным коридорам Украины будет обеспечен. С 1 марта в областях начались ремонтные работы, которые позволят осуществить проезд по 30 тысячам км украинских дорог. Для этого подготовлена необходимая техника, мобилизованы имеющиеся ресурсы.
Недофинансирование отрасли в течение последних 10 лет привело к разрушению украинских дорог, 95% которых не соответствуют нормативным требованиям.
Глава Укравтодора проверил, как на Черниговщине ремонтируют дороги
- Сегодня, 10:07
- Просмотров: 20
Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины, 9 марта провел внеплановую проверку работ по ликвидации ямочности на трассе М-01 в Киевской и Черниговской областях.
В результате проверки выяснилось, что не все бригады, заявленные в утвержденном плане, осуществляли ремонтные работы. В частности, не выполнялись работы на 29–31 км (Киевская область) этой трассы. Работы бригад на 61–63 км и 144–145 км (Черниговская область) выполнялись согласно графику и объемами.
– Контролируя проведение ремонтов, мы будем использовать успешный опыт бизнеса, который заботится о качестве своего сервиса. Именно поэтому я решил проводить инспекции по всей Украине регулярно, без предупреждений и дополнительных сообщений, – сказал Новак.
Ранее глава Укравтодора заявил, что до июня проезд по основным коридорам Украины будет обеспечен. С 1 марта в областях начались ремонтные работы, которые позволят осуществить проезд по 30 тысячам км украинских дорог. Для этого подготовлена необходимая техника, мобилизованы имеющиеся ресурсы.
Недофинансирование отрасли в течение последних 10 лет привело к разрушению украинских дорог, 95% которых не соответствуют нормативным требованиям.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Дороги в Черниговской области одни из наименее ужасных
Сайт navizor.com проанализировал состояние автомобильных дорог во всех областях Украины и составил
В Черниговской области ограничили проезд грузовиков
В Черниговской области с 10 марта ввели ограничения движения транспортных средств на автомобильных
В ходе проекта с ЕБРР и ЕИБ будет реконструирована и улучшена части автомоб ...
Украина, согласно выводам экспертов Всемирного экономического форума, уже не первый год попадает в
Глава «Укравтодора» считает дороги Черниговской области одними из лучших в ...
Глава «Укравтодора» Сергей Пидгайный рассказал журналистам, что около 90% дорог в Украине
Новый глава черниговского автодора обещает масштабный ремонт дорог
Недавно назначенный на должность руководителя Службы автомобильных дорог в области Евгений
Дороги Черниговской области ремонтируются
Государственное предприятие «Черниговский облавтодор» продолжает выполнение работ по ликвидации ям
Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук...
Добавить комментарий!