4ернігів.інфо » Стрічка новин » Будут ли черниговские чиновники ездить на общественном транспорте?
Будут ли черниговские чиновники ездить на общественном транспорте?
- Сегодня, 10:34
- Просмотров: 16
Черниговская городская власть, в лице заместителя мэра Сергея Фесенко, дала официальный ответ на петицию, с помощью которой 274 черниговца просят «пересадить» городских чиновников на общественный транспорт.
Ссылаясь на ряд законов Украины, в частности о праве на свободное передвижение, Сергей Фесенко ответил:
«Законодавством України не передбачено обов'язку працівників будь-яких підприємств, установ та організацій застосовувати для переміщення виключно міський громадський транспорт…
…Отже діяльність органів місцевого самоврядування має здійснюватись виключно в межах закону».
Также в ответе на петицию заместитель мэра подчеркивает, что прописать просьбу черниговцев о том, чтобы «все государственные служащие использовали для передвижения дом-работа, работа-дом исключительно городской общественный транспорт», в трудовом договоре невозможно, т. к. это будет незаконно.
«...умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (стаття 9 Кодексу законів про працю України).
Примушування громадян до здійснення неправомірних дій розглядається як порушення їх законних прав та інтересів та має наслідком застосування заходів відповідальності до винних осіб», – говорится в ответе на петицию.
Ссылаясь на ряд законов Украины, в частности о праве на свободное передвижение, Сергей Фесенко ответил:
«Законодавством України не передбачено обов'язку працівників будь-яких підприємств, установ та організацій застосовувати для переміщення виключно міський громадський транспорт…
…Отже діяльність органів місцевого самоврядування має здійснюватись виключно в межах закону».
Также в ответе на петицию заместитель мэра подчеркивает, что прописать просьбу черниговцев о том, чтобы «все государственные служащие использовали для передвижения дом-работа, работа-дом исключительно городской общественный транспорт», в трудовом договоре невозможно, т. к. это будет незаконно.
«...умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (стаття 9 Кодексу законів про працю України).
Примушування громадян до здійснення неправомірних дій розглядається як порушення їх законних прав та інтересів та має наслідком застосування заходів відповідальності до винних осіб», – говорится в ответе на петицию.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
В Чернигове создадут боксерский турнир «Ринг: новое поколение»
Черниговская городская власть, в лице начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта
На чем должна ездить городская власть Чернигова?
Черниговский горсовет планирует обновить транспорт. Об этом заявил сам мэр Владислав Атрошенко на
Черниговских перевозчиков планируют обязать обустраивать транспортные средс ...
4 ноября, городская в власть в лице начальника управления транспорта и связи Александра Бельского
Городская власть задерживает ответ на петицию о создании мест для выгула со ...
Городские власти города задерживает ответ на электронную петицию о создании огражденных мест для
За грубі порушення законодавства про працю - до кримінальної відповідальнос ...
Трудові відносини в Україні регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України від
Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук...
Добавить комментарий!