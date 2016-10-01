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Будут ли черниговские чиновники ездить на общественном транспорте?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:34
  • Просмотров: 16
Будут ли черниговские чиновники ездить на общественном транспорте?Черниговская городская власть, в лице заместителя мэра Сергея Фесенко, дала официальный ответ на петицию, с помощью которой 274 черниговца просят «пересадить» городских чиновников на общественный транспорт.

Ссылаясь на ряд законов Украины, в частности о праве на свободное передвижение, Сергей Фесенко ответил:

«Законодавством України не передбачено обов'язку працівників будь-яких підприємств, установ та організацій застосовувати для переміщення виключно міський громадський транспорт…

…Отже діяльність органів місцевого самоврядування має здійснюватись виключно в межах закону».

Также в ответе на петицию заместитель мэра подчеркивает, что прописать просьбу черниговцев о том, чтобы «все государственные служащие использовали для передвижения дом-работа, работа-дом исключительно городской общественный транспорт», в трудовом договоре невозможно, т. к. это будет незаконно.

«...умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (стаття 9 Кодексу законів про працю України).

Примушування громадян до здійснення неправомірних дій розглядається як порушення їх законних прав та інтересів та має наслідком застосування заходів відповідальності до винних осіб», – говорится в ответе на петицию.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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