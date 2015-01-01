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Житель Чернигова поздравил продавщицу ограблением
- Сегодня, 11:10
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Полицейские Чернигова, Нежина и Репок задержали грабителей, которые отобрали у своих жертв мобильный телефон, телевизор и деньги.
Так, в ночь с 9 на 10 марта двое приятелей распивали спиртные напитки. В какой-то момент застолье переросло в ссору, а затем и драку. Гость, который был на 23 года младше хозяина, изо всех сил ударил по лицу своего оппонента и, забрав телевизор, покинул квартиру потерпевшего.
Оперативники Репкинского отделения полиции «по горячим следам» установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый за кражи 19-летний житель райцентра. Телевизор изъято и возвращено владельцу. По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж с проникновением в жилище), которая предусматривает заключение на срок от четырех до восьми лет.
Аналогичный грабеж после пьяного застолья произошел и в Нежинском районе. Двое знакомых после выпивки поссорились, после чего 23-летний гость ударил 55-летнего хозяина, забрал мобильный телефон и ушел.
Полицейские Нежинского отдела полиции нашли грабителя и изъяли у него телефон потерпевшего. По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Подозреваемого ждет наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Своеобразно поздравил жительницу своего села с 8 марта 25-летний молодой человек. Зайдя в местный магазин, где продавец находилась одна, мужчина схватил из-под прилавка деньги и бросился бежать.
Вызванные потерпевшей полицейские с помощью общественности установили злоумышленника. И хотя денег у него уже не обнаружили, отвечать за всей поступок ему таки придется - по факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
А в Чернигове полиция установила подозреваемого в ограблении 24-летнего черниговца. Еще 2 марта в районе Старой Подусовки его ограбил 26-летний наглядно знакомый, ранее судимый за кражи. Злоумышленник отобрал у жертвы более 10 тысяч гривен в знак разрешения спора из-за женщины. Теперь подозреваемому в ограблении грозит до шести лет лишения свободы.
Так, в ночь с 9 на 10 марта двое приятелей распивали спиртные напитки. В какой-то момент застолье переросло в ссору, а затем и драку. Гость, который был на 23 года младше хозяина, изо всех сил ударил по лицу своего оппонента и, забрав телевизор, покинул квартиру потерпевшего.
Оперативники Репкинского отделения полиции «по горячим следам» установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый за кражи 19-летний житель райцентра. Телевизор изъято и возвращено владельцу. По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж с проникновением в жилище), которая предусматривает заключение на срок от четырех до восьми лет.
Аналогичный грабеж после пьяного застолья произошел и в Нежинском районе. Двое знакомых после выпивки поссорились, после чего 23-летний гость ударил 55-летнего хозяина, забрал мобильный телефон и ушел.
Полицейские Нежинского отдела полиции нашли грабителя и изъяли у него телефон потерпевшего. По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Подозреваемого ждет наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Своеобразно поздравил жительницу своего села с 8 марта 25-летний молодой человек. Зайдя в местный магазин, где продавец находилась одна, мужчина схватил из-под прилавка деньги и бросился бежать.
Вызванные потерпевшей полицейские с помощью общественности установили злоумышленника. И хотя денег у него уже не обнаружили, отвечать за всей поступок ему таки придется - по факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
А в Чернигове полиция установила подозреваемого в ограблении 24-летнего черниговца. Еще 2 марта в районе Старой Подусовки его ограбил 26-летний наглядно знакомый, ранее судимый за кражи. Злоумышленник отобрал у жертвы более 10 тысяч гривен в знак разрешения спора из-за женщины. Теперь подозреваемому в ограблении грозит до шести лет лишения свободы.
Источник: 0462.ua
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