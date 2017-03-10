﻿﻿ Муниципальная полиция в Чернигове начала гонять уличных торговцев » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Муниципальная полиция в Чернигове начала гонять уличных торговцев
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Муниципальная полиция в Чернигове начала гонять уличных торговцев

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:14
  • Просмотров: 37
Муниципальная полиция в Чернигове начала гонять уличных торговцевВ Чернигове приступили к работе сотрудники недавно созданного коммунального предприятия – Муниципальная полиция.

Среди основных задач – контроль за соблюдением правил благоустройства Чернигова, экологической ситуации в городе и борьба со стихийной торговлей.

В первый день работы городские полицейские работали совместно с участковыми инспекторами и представителями национальной полиции.

После короткого совещания относительного координации действий мобильные группы начали отработку города, которую обещают продолжать и в последующие дни.

В частности, инспекторы проводят совместную профилактическую работу с нарушителями правил торговли и с владельцами транспортных средств, припаркованных в неустановленных местах.

В борьбе со стихийной торговлей муниципальная полиция пока применяет преимущественно разъяснения. В частности, было составлено 9 документов реагирования, среди которых 8 предписаний и 1 протокол об административных правонарушениях.

Нарушителям вручены предписания (обязательные к исполнению письменные требования), которые касаются несанкционированной торговли и неубранных стихийных свалок, в том числе на закрепленной прилегающей территории двух магазинов.

Протокол составлен на продавца, который торговал в неустановленном месте с «особо крупным размахом».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Черниговская муниципальная полиция получила полномочия

15 февраля исполнительный комитет Черниговского городского совета на своем заседании согласовал

В Чернигове за неубранный снег и сосульки штрафуют минимум на 500 грн.

Ежедневно работники экологической инспекции города мониторят ситуацию по уборке города от снега,

Совсем скоро в Чернигове заработает муниципальная полиция

Новая структура планирует полноценно приступить к своим обязанностям через два месяца. Об этом на

Стихийные рынки Чернигова "кишат" незаконной рыбой

На сегодня самыми проблемными местами Чернигова, в плане стихийной торговли, остаются ул.

В Чернигове продолжается ликвидация стихийной торговли на улицах города

В Чернигове продолжают приниматься меры по ликвидации несанкционированной торговли на городских

Милиция Чернигова начала борьбу со стихийной торговлей

Одной из главных задач, задекларированных новым руководителем милиции Чернигова на первой встрече
﻿
Видео
Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети