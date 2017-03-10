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Муниципальная полиция в Чернигове начала гонять уличных торговцев
- Сегодня, 12:14
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В Чернигове приступили к работе сотрудники недавно созданного коммунального предприятия – Муниципальная полиция.
Среди основных задач – контроль за соблюдением правил благоустройства Чернигова, экологической ситуации в городе и борьба со стихийной торговлей.
В первый день работы городские полицейские работали совместно с участковыми инспекторами и представителями национальной полиции.
После короткого совещания относительного координации действий мобильные группы начали отработку города, которую обещают продолжать и в последующие дни.
В частности, инспекторы проводят совместную профилактическую работу с нарушителями правил торговли и с владельцами транспортных средств, припаркованных в неустановленных местах.
В борьбе со стихийной торговлей муниципальная полиция пока применяет преимущественно разъяснения. В частности, было составлено 9 документов реагирования, среди которых 8 предписаний и 1 протокол об административных правонарушениях.
Нарушителям вручены предписания (обязательные к исполнению письменные требования), которые касаются несанкционированной торговли и неубранных стихийных свалок, в том числе на закрепленной прилегающей территории двух магазинов.
Протокол составлен на продавца, который торговал в неустановленном месте с «особо крупным размахом».
Среди основных задач – контроль за соблюдением правил благоустройства Чернигова, экологической ситуации в городе и борьба со стихийной торговлей.
В первый день работы городские полицейские работали совместно с участковыми инспекторами и представителями национальной полиции.
После короткого совещания относительного координации действий мобильные группы начали отработку города, которую обещают продолжать и в последующие дни.
В частности, инспекторы проводят совместную профилактическую работу с нарушителями правил торговли и с владельцами транспортных средств, припаркованных в неустановленных местах.
В борьбе со стихийной торговлей муниципальная полиция пока применяет преимущественно разъяснения. В частности, было составлено 9 документов реагирования, среди которых 8 предписаний и 1 протокол об административных правонарушениях.
Нарушителям вручены предписания (обязательные к исполнению письменные требования), которые касаются несанкционированной торговли и неубранных стихийных свалок, в том числе на закрепленной прилегающей территории двух магазинов.
Протокол составлен на продавца, который торговал в неустановленном месте с «особо крупным размахом».
Источник: 0462.ua
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