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Сегодня, 15 марта, в Чернигове депутаты соберутся на внеочередную сессию городского совета, чтобы определиться: поддерживают они блокаду торговли с оккупированным Донбассом или нет.
О созыве внеочередной сессии Черниговского городского совета на своей странице в «Фейсбук» накануне вечером сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.
По его словам, такое решение было продиктовано нежеланием властей повторять ошибки своих предшественников 2013-2014 годов, игнорировавших настроения в обществе.
- Ми не будемо повторювати помилок влади всіх рівнів 2013-14 років, коли вона не хотіла слухати людей, уникала діалогу зі значною частиною суспільства та не йшла на будь-які поступки, - написал чиновник.
Цель сессии – сформулировать отношение громады (через избранных жителями депутатов) к блокаде торговых отношений с предприятиями, находящимися на неподконтрольных Украине территориях.
Также депутаты обсудят действия правоохранительных органов, которые за два дня до этого силой разогнали блокпост на железной дороге и задержали ее участников. В том числе, представителей Черниговщины, среди которых были и депутаты Нежинского городского совета.
Ориентировочное время начала внеочередной сессии – 15.00.
Накануне Владислав Атрошенко, отвечая на требования добровольцев, волонтеров и активистов, пришедших на встречу в честь Дня добровольцев, пообещал, что созвать внеочередную сессию – не проблема.
Он пригласил на будущее заседание представителей «Правого сектора», «Дії» и других организаций, поднявших этот вопрос.
Председатель областной госадминистрации Валерий Кулич на те же требования о созыве областной рады ответил, что не является головой облрады и признался, что, поскольку депутаты живут и работают не в Чернигове, а в районах, созвать сессию будет непросто.
Также Валерий Кулич отверг предложения активистов потребовать у руководства государства увольнения силовиков, отдавших приказ силой разблокировать ветку железной дороги.
- Я проти силових дій. Все повинно відбуватися в правовому полі, і українець не повинен піднімати руку на українця.
Але вимагати звільнення… Я – призначений чиновник, і не маю таких повноважень, - заявил Валерий Кулич.
Также губернатор признался, что не поддерживает действий организаторов блокады, поскольку «через Чернігівщину йдуть транзитні потоки нафтопродуктів і газу» и «треба дивитися на економіку».
Валерий Кулич предложил активистам встретиться сегодня с иницативной группой и обсудить вопрос созыва внеочередной сессии.
Напомним, что 13 марта, участников блокады разогнали правоохранители. Часть активистов была задержана.
На следующий день в большинстве областей Украины прошли акции протеста против репрессий в отношении участников блокады. В результате в шести областях городские и/или областные советы официально поддержали требования активистов: прекращение торговли с оккупированными территориями и наказать виновных в силовом деблокировании.
А вот что думают о торговле с террористами обычные черниговцы
Из-за блокады торговли с террористами в Чернигове пройдет внеочередная сессия горсовета
- Сегодня, 08:27
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Сегодня, 15 марта, в Чернигове депутаты соберутся на внеочередную сессию городского совета, чтобы определиться: поддерживают они блокаду торговли с оккупированным Донбассом или нет.
О созыве внеочередной сессии Черниговского городского совета на своей странице в «Фейсбук» накануне вечером сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.
По его словам, такое решение было продиктовано нежеланием властей повторять ошибки своих предшественников 2013-2014 годов, игнорировавших настроения в обществе.
- Ми не будемо повторювати помилок влади всіх рівнів 2013-14 років, коли вона не хотіла слухати людей, уникала діалогу зі значною частиною суспільства та не йшла на будь-які поступки, - написал чиновник.
Цель сессии – сформулировать отношение громады (через избранных жителями депутатов) к блокаде торговых отношений с предприятиями, находящимися на неподконтрольных Украине территориях.
Также депутаты обсудят действия правоохранительных органов, которые за два дня до этого силой разогнали блокпост на железной дороге и задержали ее участников. В том числе, представителей Черниговщины, среди которых были и депутаты Нежинского городского совета.
Ориентировочное время начала внеочередной сессии – 15.00.
Накануне Владислав Атрошенко, отвечая на требования добровольцев, волонтеров и активистов, пришедших на встречу в честь Дня добровольцев, пообещал, что созвать внеочередную сессию – не проблема.
Он пригласил на будущее заседание представителей «Правого сектора», «Дії» и других организаций, поднявших этот вопрос.
Председатель областной госадминистрации Валерий Кулич на те же требования о созыве областной рады ответил, что не является головой облрады и признался, что, поскольку депутаты живут и работают не в Чернигове, а в районах, созвать сессию будет непросто.
Также Валерий Кулич отверг предложения активистов потребовать у руководства государства увольнения силовиков, отдавших приказ силой разблокировать ветку железной дороги.
- Я проти силових дій. Все повинно відбуватися в правовому полі, і українець не повинен піднімати руку на українця.
Але вимагати звільнення… Я – призначений чиновник, і не маю таких повноважень, - заявил Валерий Кулич.
Также губернатор признался, что не поддерживает действий организаторов блокады, поскольку «через Чернігівщину йдуть транзитні потоки нафтопродуктів і газу» и «треба дивитися на економіку».
Валерий Кулич предложил активистам встретиться сегодня с иницативной группой и обсудить вопрос созыва внеочередной сессии.
Напомним, что 13 марта, участников блокады разогнали правоохранители. Часть активистов была задержана.
На следующий день в большинстве областей Украины прошли акции протеста против репрессий в отношении участников блокады. В результате в шести областях городские и/или областные советы официально поддержали требования активистов: прекращение торговли с оккупированными территориями и наказать виновных в силовом деблокировании.
А вот что думают о торговле с террористами обычные черниговцы
Источник: 0462.ua
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