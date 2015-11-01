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За первые месяцы 2017 года через Черниговскую таможню прошло 406 тысяч тонн грузов
- Сегодня, 09:01
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В Черниговской таможне ГФС сообщили, что в течение января–февраля через таможенную границу пропущено 406 тысяч тонн грузов. Сотрудники таможни оформили 8288 таможенных деклараций, из них 4323 – в режиме импорта (52%) и 2125 – в режиме экспорта (26%). По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество оформленных деклараций увеличилось на 20%.
Больше всего импортировали удобрения, тракторы, табак, ацетатный жгут для производства ацетатных фильтров, фильтропалочки. Среди товаров, которые оформляли на экспорт, преобладали обои, заготовки верха обуви, молоко сгущенное, сигареты с фильтром из табака, металлическая мебель и подсолнечное масло.
Общий внешнеторговый баланс экспортно-импортных операций в зоне деятельности Черниговской таможни ГФС (по фактурной стоимости товаров) с начала года составляет 5,6 млрд. грн., Из них экспорт – более 1 млрд. грн. и импорт – 4,5 млрд. грн. По стоимостным показателям это на 46% и по весовым на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Больше всего импортировали удобрения, тракторы, табак, ацетатный жгут для производства ацетатных фильтров, фильтропалочки. Среди товаров, которые оформляли на экспорт, преобладали обои, заготовки верха обуви, молоко сгущенное, сигареты с фильтром из табака, металлическая мебель и подсолнечное масло.
Общий внешнеторговый баланс экспортно-импортных операций в зоне деятельности Черниговской таможни ГФС (по фактурной стоимости товаров) с начала года составляет 5,6 млрд. грн., Из них экспорт – более 1 млрд. грн. и импорт – 4,5 млрд. грн. По стоимостным показателям это на 46% и по весовым на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Источник: 0462.ua
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