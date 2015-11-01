﻿﻿ За первые месяцы 2017 года через Черниговскую таможню прошло 406 тысяч тонн грузов » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » За первые месяцы 2017 года через Черниговскую таможню прошло 406 тысяч тонн грузов
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

За первые месяцы 2017 года через Черниговскую таможню прошло 406 тысяч тонн грузов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:01
  • Просмотров: 5
За первые месяцы 2017 года через Черниговскую таможню прошло 406 тысяч тонн грузовВ Черниговской таможне ГФС сообщили, что в течение января–февраля через таможенную границу пропущено 406 тысяч тонн грузов. Сотрудники таможни оформили 8288 таможенных деклараций, из них 4323 – в режиме импорта (52%) и 2125 – в режиме экспорта (26%). По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество оформленных деклараций увеличилось на 20%.

Больше всего импортировали удобрения, тракторы, табак, ацетатный жгут для производства ацетатных фильтров, фильтропалочки. Среди товаров, которые оформляли на экспорт, преобладали обои, заготовки верха обуви, молоко сгущенное, сигареты с фильтром из табака, металлическая мебель и подсолнечное масло.

Общий внешнеторговый баланс экспортно-импортных операций в зоне деятельности Черниговской таможни ГФС (по фактурной стоимости товаров) с начала года составляет 5,6 млрд. грн., Из них экспорт – более 1 млрд. грн. и импорт – 4,5 млрд. грн. По стоимостным показателям это на 46% и по весовым на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

За прошлый год экспорт товаров из Черниговской области уменьшился на 23 про ...

В 2016 году торговыми партнерами предприятий Черниговской области стали представители 129 стран

В Черниговской таможни сообщают об увеличении таможенных оформлений

За 9 месяцев текущего года Черниговской таможней ДФС оформлено 40570 таможенных деклараций, из них

Объем экспортно-импортных операций на Черниговщине превысил 22,7 млрд. гри ...

Импорт и экспорт в Украине сократились на треть - статистика

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-сентября 2015 года составил 737 млн

Товарооборот Украины с Россией за девять месяцев сократился в 2 раза

Тем не менее, РФ по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины - на нее пришлось

Черниговщина покупает из-за границы в 2,5 раза больше, чем продает

Внешнеторговый баланс экспортно-импортных операций Черниговской области составил более 16
﻿
Видео
Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео) В центре Чернигова сражались военные (Видео) В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети