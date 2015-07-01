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Черниговская «Десна» подписала контракт с новым нападающим

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:30
  • Просмотров: 6
Черниговская «Десна» подписала контракт с новым нападающим
Состав команды пополнил 30-летний форвард Игорь Кириенко, выступавший последние четыре года за «Горняк-Спорт» из города Горишни Плавни (Полтавская область).

Воспитанник никопольского футбола присоединился к черниговской команде еще в начале года, но контракт был подписан только сейчас.

В товарищеских матчах на сборах в Беларуси и Турции Игорь Кириенко успел забить 5 голов.

Нападающий, который за 4 года в «Горняке» забил 46 голов в 88 играх, подписал контракт с «Десной» на 3,5 года. В Чернигове Игорь Кириенко будет выступать под номером 69.

Напомним, что ранее новичками «Десны» стали полузащитник Леван Арвеладзе, форвард Владимир Лысенко и еше один хавбек Илья Коваленко.

Кроме того, продолжит карьеру в Чернигове Максим Банасевич, который осенью играл за «Десну» на правах аренды, а теперь подписал полноценный контракт.

Первый официальный матч после зимнего перерыва "Десна" проведет уже 18 марта в гостях против харьковского "Гелиоса".шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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