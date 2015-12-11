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Контрабанда из туалета. В Чернигов везут солнцезащитные очки из России
- Сегодня, 10:02
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В международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в ходе оформления на въезд в Украину рейсового автобуса «Мерседес», следовавшим из Москвы, пограничники и таможенники нашли в туалете контрабанду.
В 27 коробках находились очки различного назначения производства известных брендов: Extra ballet eyewear, Ballet image eyewear, Lina latini и Аrizona USA, общим количеством 533 штуки.
Весь незаконный товар у владельца, 30-летнего гражданина Украины, изъят и оценивается сотрудниками таможни.
В 27 коробках находились очки различного назначения производства известных брендов: Extra ballet eyewear, Ballet image eyewear, Lina latini и Аrizona USA, общим количеством 533 штуки.
Весь незаконный товар у владельца, 30-летнего гражданина Украины, изъят и оценивается сотрудниками таможни.
Источник: 0462.ua
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