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Контрабанда из туалета. В Чернигов везут солнцезащитные очки из России

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 5
Контрабанда из туалета. В Чернигов везут солнцезащитные очки из РоссииВ международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в ходе оформления на въезд в Украину рейсового автобуса «Мерседес», следовавшим из Москвы, пограничники и таможенники нашли в туалете контрабанду.

В 27 коробках находились очки различного назначения производства известных брендов: Extra ballet eyewear, Ballet image eyewear, Lina latini и Аrizona USA, общим количеством 533 штуки.

Весь незаконный товар у владельца, 30-летнего гражданина Украины, изъят и оценивается сотрудниками таможни.
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Источник: 0462.ua

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