Контрабанда из туалета. В Чернигов везут солнцезащитные очки из России

В 27 коробках находились очки различного назначения производства известных брендов: Extra ballet eyewear, Ballet image eyewear, Lina latini и Аrizona USA, общим количеством 533 штуки.Весь незаконный товар у владельца, 30-летнего гражданина Украины, изъят и оценивается сотрудниками таможни.