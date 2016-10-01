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Улица Доценко на весь день останется без воды

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:34
  • Просмотров: 5
Улица Доценко на весь день останется без воды
Коммунальное предприятие «Черниговводоканал» предупреждает, что сегодня, в связи с аварийно-ремонтными работами но улице Доценко, воды не будет в более чем 10 жилых домов.

Сегодня, 15 марта, с 9.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома:

• по улице Доценко, 17-а, 17-б, 17-в, 17-г, 21, 23, 25, 25-а, 25-б, 25-в, 27

• по улице Пухова, 129

Также без воды останутся магазины «Союз» (ул. Доценко, 19) и «Седам» (ул. Доценко, 24), общеобразовательная школа №12 и новый корпус областного центра медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

«Черниговводоканал» обещает подвезти на место ремонтных работ питьевую воду.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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