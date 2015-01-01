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Коммунальные предприятия Чернигова отчитались за свою работу в 2016 году

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:44
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Коммунальные предприятия Чернигова отчитались за свою работу в 2016 годуВторую неделю подряд в Черниговском городском совете заслушиваются ежегодные отчеты коммунальных предприятий, касающиеся финансово-экономических показателей деятельности КП и планов их развития на 2017 год.

14 марта комиссия под руководством заместителя городского головы Александра Ломако и при участии руководителей экономического и финансового управлений городского совета заслушала отчеты руководителей КП «Школьное», КП «Парковка и рынок» и КП «КШБП».

Главными направлениями деятельности КП «Парковка и рынок» являются обслуживание мест для парковки транспортных средств, размещение, строительство и эксплуатация временных сооружений для обслуживания населения (рынки, торговые ряды, торговые павильоны), создание, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры (заправочные станции, автостоянки, остановочные комплексы).

В 2016 году финансово-хозяйственная деятельность предприятия в сравнении с прошлыми годами улучшилась. Всего за год оно уплатило в государственный и местный бюджет налогов и сборов на сумму 2 млн 717 тыс. грн, что на 104% больше (или на 1 млн 391 тыс. грн), чем в 2015 году.

КП «ШБП» (коммунальное дорожно-строительное предприятие) сейчас проходит период реорганизации, связанной с перераспределением обязанностей между коммунальными предприятиями. Обязанности по содержанию дорожной сети города передаются другому коммунальному предприятию. Но в 2016 году главными задачами КП «ШБП» было содержание светофоров, ремонт и обслуживание дорог, оказание услуг автотранспорта.

Предприятие в 2016 году тоже стало более прибыльным чем в предыдущем, а именно на 18%. В 2015 доход составил 20 млн 559 тыс. грн, а в 2016 – 25 млн 201 тыс. грн.

КП «Школьное» предоставляет услуги по питанию учащихся в общеобразовательных учебных заведениях, колледжах, лицеях, дошкольных учреждениях. Предприятие осуществляет свою деятельность на коммерческой основе с целью получения прибыли, но в 2016 году из-за роста составляющих себестоимости услуг питания было неприбыльным.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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