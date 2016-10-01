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«Черниговцы» ночью голосуют за отставку президента
- Сегодня, 14:03
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Петиция «Про дострокове припинення повноважень президента», зарегистрированная на местном сайте электронных петиций, бьет рекорды.
По состоянию на 11.00 – менее, чем за сутки – инициатива собрала подозрительно большое количество подписей. Поддержали, лишенное смысла предложение, 368 человек.
Интересно, что за первые несколько часов петиции собрала всего лишь 6 подписей, но с 23.00 начался «наплыв» подписантов.
За следующие 2 часа под идеей подписалось более 350 человек. То есть, ночью каждую минуту как минимум три жителя Чернигова не спали, а голосовали за отставку президента.
Вероятно, речь идет о накрутке голосов. Похожая история была с петицией о восстановлении торгово-экономических связей с Россией, где также наблюдалась аномальная активность.
Напомним, что в нынешней петиции автор, требует от местной власти, вопреки Конституции, инициировать «народный импичмент».
По состоянию на 11.00 – менее, чем за сутки – инициатива собрала подозрительно большое количество подписей. Поддержали, лишенное смысла предложение, 368 человек.
Интересно, что за первые несколько часов петиции собрала всего лишь 6 подписей, но с 23.00 начался «наплыв» подписантов.
За следующие 2 часа под идеей подписалось более 350 человек. То есть, ночью каждую минуту как минимум три жителя Чернигова не спали, а голосовали за отставку президента.
Вероятно, речь идет о накрутке голосов. Похожая история была с петицией о восстановлении торгово-экономических связей с Россией, где также наблюдалась аномальная активность.
Напомним, что в нынешней петиции автор, требует от местной власти, вопреки Конституции, инициировать «народный импичмент».
Источник: 0462.ua
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