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Во время поверхностного осмотра в авто у жителя Черниговщины нашли пули
- Сегодня, 14:28
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В рамках проведения оперативно-профилактической отработки полицейские Корюковского отделения полиции остановили автомобиль Wolksvagen Passat, в багажнике которого были обнаружены три десятка патронов к автомату Калашникова калибра 5,45мм.
Вечером 13 марта группа реагирования патрульной полиции Корюковского отделения полиции ГУНП в Черниговской области патрулировала Корюковку в рамках проведения отработки. На одной из улиц райцентра правоохранители заметили иномарку, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности.
В процессе составления протокола на водителя за нарушение части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) правоохранители попросили автовладельца открыть багажник для проведения поверхностного осмотра.
Там среди инструментов были обнаружены около трех десятков патронов калибра 5,45мм к автомату Калашникова, которые находились в полиэтиленовом пакете.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Корюковского отделения полиции. По словам водителя, патроны он нашел в лесу, когда ездил отдыхать с друзьями.
По факту обнаружения боеприпасов открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Вечером 13 марта группа реагирования патрульной полиции Корюковского отделения полиции ГУНП в Черниговской области патрулировала Корюковку в рамках проведения отработки. На одной из улиц райцентра правоохранители заметили иномарку, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности.
В процессе составления протокола на водителя за нарушение части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) правоохранители попросили автовладельца открыть багажник для проведения поверхностного осмотра.
Там среди инструментов были обнаружены около трех десятков патронов калибра 5,45мм к автомату Калашникова, которые находились в полиэтиленовом пакете.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Корюковского отделения полиции. По словам водителя, патроны он нашел в лесу, когда ездил отдыхать с друзьями.
По факту обнаружения боеприпасов открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Источник: 0462.ua
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