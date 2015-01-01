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В Чернигове продолжается судебное разбирательство по делу о защите прав потребителей «Черниговгаза».
Как известно, в ноябре прошлого года «Черниговгаз» оставил дома жителей дома по проспекту Победы, 143 на шесть дней без голубого топлива за отказ от установки общедомового счетчика.
В свою очередь, 13 марта на очередном судебном заседании, которые проходят с декабря прошлого года, представители «Черниговгаза» заявили, что отключали поставки газа только на один день.
«Они отключили газ, однако сегодня на заседании прозвучало то, что будто бы они говорят, что нет доказательной базы, отключали газ на 6 дней. Но у нас есть свидетели из дома, что у нас действительно не было 6 дней газа », - сообщила истец Надежда Руднева.
Сами же представители «Черниговгаза» от общения с журналистами отказались. Но в суде заявили, дом отключали бы для проверки газа на герметичность и плотность.
Однако сразу же после отключения газа специалист по связям с общественностью «Черниговгаза» сообщала жителям, лишивших их газа именно из-за отказа от счетчиков.
Жители вместе с юристами Черниговской «Родины» в суде требуют от «Черниговгаза» возмещения людям причиненных им морального ущерба.
Также юристы настаивают на незаконности действий «Черниговгаза» и требуют объяснить правомерность отключения целого дома от газа.
«Представители ответчика по сей день не могут сообщить, чем предусмотрено проведение плановых работ, о которых сообщалось жителям дома. Нужно отключать от газоснабжения весь дом или отдельных потребителей? В этом, по нашему мнению, также не может сам и судья, как мы увидели на судебном заседании, разобраться », - рассказал юрист Александр Комаса.
В суде представители «Черниговгаза» так и не смогли предоставить доказательств правомерности обязательного отключения газа в доме. В связи с этим судья перенес слушания на 27 марта.
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом"
- Сегодня, 15:01
- Просмотров: 33
В Чернигове продолжается судебное разбирательство по делу о защите прав потребителей «Черниговгаза».
Как известно, в ноябре прошлого года «Черниговгаз» оставил дома жителей дома по проспекту Победы, 143 на шесть дней без голубого топлива за отказ от установки общедомового счетчика.
В свою очередь, 13 марта на очередном судебном заседании, которые проходят с декабря прошлого года, представители «Черниговгаза» заявили, что отключали поставки газа только на один день.
«Они отключили газ, однако сегодня на заседании прозвучало то, что будто бы они говорят, что нет доказательной базы, отключали газ на 6 дней. Но у нас есть свидетели из дома, что у нас действительно не было 6 дней газа », - сообщила истец Надежда Руднева.
Сами же представители «Черниговгаза» от общения с журналистами отказались. Но в суде заявили, дом отключали бы для проверки газа на герметичность и плотность.
Однако сразу же после отключения газа специалист по связям с общественностью «Черниговгаза» сообщала жителям, лишивших их газа именно из-за отказа от счетчиков.
Жители вместе с юристами Черниговской «Родины» в суде требуют от «Черниговгаза» возмещения людям причиненных им морального ущерба.
Также юристы настаивают на незаконности действий «Черниговгаза» и требуют объяснить правомерность отключения целого дома от газа.
«Представители ответчика по сей день не могут сообщить, чем предусмотрено проведение плановых работ, о которых сообщалось жителям дома. Нужно отключать от газоснабжения весь дом или отдельных потребителей? В этом, по нашему мнению, также не может сам и судья, как мы увидели на судебном заседании, разобраться », - рассказал юрист Александр Комаса.
В суде представители «Черниговгаза» так и не смогли предоставить доказательств правомерности обязательного отключения газа в доме. В связи с этим судья перенес слушания на 27 марта.
Источник: 0462.ua
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