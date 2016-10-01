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За 24 незаконных электродетонатора жителю Черниговщины грозит до семи лет заключения
- Сегодня, 15:01
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В рамках проведения оперативно-профилактической отработки области по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов полиция изъяла у жителя села патроны различных калибров, порох и электродетонаторы.
В ходе проверки информации о том, что житель одного из сел Новгород-Сиверского района в собственном дворе незаконно хранит боеприпасы, криминальная полиция в ходе операции «Оружие и взрывчатка» провела санкционированный обыск.
В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 56 патронов калибра 5,6 мм, охотничий порох и 24 предмета, похожие на электродетонаторы. Изъятое направлено на экспертизу.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
В ходе проверки информации о том, что житель одного из сел Новгород-Сиверского района в собственном дворе незаконно хранит боеприпасы, криминальная полиция в ходе операции «Оружие и взрывчатка» провела санкционированный обыск.
В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 56 патронов калибра 5,6 мм, охотничий порох и 24 предмета, похожие на электродетонаторы. Изъятое направлено на экспертизу.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Источник: 0462.ua
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