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За 24 незаконных электродетонатора жителю Черниговщины грозит до семи лет заключения

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:01
  • Просмотров: 28
За 24 незаконных электродетонатора жителю Черниговщины грозит до семи лет заключенияВ рамках проведения оперативно-профилактической отработки области по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов полиция изъяла у жителя села патроны различных калибров, порох и электродетонаторы.

В ходе проверки информации о том, что житель одного из сел Новгород-Сиверского района в собственном дворе незаконно хранит боеприпасы, криминальная полиция в ходе операции «Оружие и взрывчатка» провела санкционированный обыск.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 56 патронов калибра 5,6 мм, охотничий порох и 24 предмета, похожие на электродетонаторы. Изъятое направлено на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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