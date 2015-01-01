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Автодор в Черниговской области призывает не мусорить на обочинах
- Сегодня, 15:33
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В связи с наступлением сезона выездов на природу Служба автомобильных дорог Украины в Черниговской области просит водителей и пассажиров придерживаться чистоты и не мусорить на территории земель дорожного хозяйства.
«Возьмите с собой пакет для мусора! Уберите хотя бы за собой!», – призывают на сайте автодора.
К территории земель дорожного хозяйства относятся полосы отвода, автобусные остановки, площадки отдыха и т.п. В службе просят не выбрасывать мусор на придорожные полосы, тем самым не создавая стихийных свалок. Для этого предлагают использовать созданные местными советами узаконенные свалки.
«Возьмите с собой пакет для мусора! Уберите хотя бы за собой!», – призывают на сайте автодора.
К территории земель дорожного хозяйства относятся полосы отвода, автобусные остановки, площадки отдыха и т.п. В службе просят не выбрасывать мусор на придорожные полосы, тем самым не создавая стихийных свалок. Для этого предлагают использовать созданные местными советами узаконенные свалки.
Источник: 0462.ua
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