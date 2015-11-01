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Городской голова Владислав Атрошенко 16 марта должен предстать перед Деснянским судом. Повод – несвоевременное внесение в имущественную декларацию данных об автомобиле.
Суть претензий в том, что Владислав Атрошенко в начале сентября 2016 года якобы зарегистрировал право собственности на транспортное средство Toyota Land Cruiser. Цена – почти 2,3 миллиона гривен.
Но в декларации мэра эта информация появилась только 5 октября, что является нарушением 10-дневного срока, предусмотренного законодательством.
В то же время сам мэр утверждает, что стал владельцем авто только 26 сентября. Если отсчет вести от этой даты, то никаких нарушений не было.
В предыдущие две даты суд не состоялся по причине отсутствия Владислава Атрошенко. Новая попытка назначена на ближайший четверг,16 марта. Начало заседания в 9.00.
Мэра Чернигова за опоздание пытаются привлечь к суду
- Сегодня, 16:02
- Просмотров: 20
Городской голова Владислав Атрошенко 16 марта должен предстать перед Деснянским судом. Повод – несвоевременное внесение в имущественную декларацию данных об автомобиле.
Суть претензий в том, что Владислав Атрошенко в начале сентября 2016 года якобы зарегистрировал право собственности на транспортное средство Toyota Land Cruiser. Цена – почти 2,3 миллиона гривен.
Но в декларации мэра эта информация появилась только 5 октября, что является нарушением 10-дневного срока, предусмотренного законодательством.
В то же время сам мэр утверждает, что стал владельцем авто только 26 сентября. Если отсчет вести от этой даты, то никаких нарушений не было.
В предыдущие две даты суд не состоялся по причине отсутствия Владислава Атрошенко. Новая попытка назначена на ближайший четверг,16 марта. Начало заседания в 9.00.
Источник: 0462.ua
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