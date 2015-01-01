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Нашли в аптеках Чернигова подозрительные лекарства? Звоните!
- Сегодня, 16:37
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Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области обращается к жителям области с призывом помочь навести порядок на рынке медикаментов.
Как отмечают в Госслужбе по лекарственным средствам, в Украине действует мораторий на осуществление плановых проверок субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами.
То есть плановые проверки производителей лекарственных средств, аптечных складов, аптек и аптечных пунктов не проводятся. Следовательно, возрастает вероятность распространения некачественных или фальсифицированных препаратов.
Если происхождения или качество приобретенных в аптеке лекарств вызывают сомнения, можно обратиться с жалобой в Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области.
Она расположена в Чернигове на улице Пятницкой, 39, офис 602. Электронная почта: cn1@dls.gov.ua. Телефон: 674-450.
Прием граждан осуществляется три дня в неделю: вторник - с 14.00 до 17.00, четверг - с 14.00 до 17.00, пятница - с 14.00 до 16.00.
Анонимно пожаловаться не получится – форма обращения должна соответствовать требованиям законодательства и содержать фамилию, имя, место жительства, дату. В случае электронного общения – e-mail, на который будет отправлен ответ.
Также обращение должно содержать название, номер и адрес аптечного учреждения, наименование субъекта хозяйствования, серию и наименование лекарственного средства, его производитель.
Также обязательно нужно приложить чек, который подтвердит приобретение лекарственного средства.
Если же все формальности соблюдены, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области проведет соответствующую проверку.
Как отмечают в Госслужбе по лекарственным средствам, в Украине действует мораторий на осуществление плановых проверок субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами.
То есть плановые проверки производителей лекарственных средств, аптечных складов, аптек и аптечных пунктов не проводятся. Следовательно, возрастает вероятность распространения некачественных или фальсифицированных препаратов.
Если происхождения или качество приобретенных в аптеке лекарств вызывают сомнения, можно обратиться с жалобой в Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области.
Она расположена в Чернигове на улице Пятницкой, 39, офис 602. Электронная почта: cn1@dls.gov.ua. Телефон: 674-450.
Прием граждан осуществляется три дня в неделю: вторник - с 14.00 до 17.00, четверг - с 14.00 до 17.00, пятница - с 14.00 до 16.00.
Анонимно пожаловаться не получится – форма обращения должна соответствовать требованиям законодательства и содержать фамилию, имя, место жительства, дату. В случае электронного общения – e-mail, на который будет отправлен ответ.
Также обращение должно содержать название, номер и адрес аптечного учреждения, наименование субъекта хозяйствования, серию и наименование лекарственного средства, его производитель.
Также обязательно нужно приложить чек, который подтвердит приобретение лекарственного средства.
Если же все формальности соблюдены, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Черниговской области проведет соответствующую проверку.
Источник: 0462.ua
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